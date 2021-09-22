Уряд "залив" в Укрфінжитло 20 мільярдів, щоб видавати пільгову іпотеку

Кабінет міністрів ухвалив постанову про збільшення статутного капіталу АТ "Укрфінжитло" на 20 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кабмін ухвалив постанову щодо збільшення статутного капіталу Укрфінжитло "Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", розроблену Мінфіном", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалене рішення надасть можливість поповнити статутний капітал Укрфінжитла на 20 млрд грн з подальшим спрямуванням цих коштів на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

За розрахунками Мінфіну, 20 тис. українських родин, які отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів, та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та 12 тис. квартир на умовах фінансового лізингу.

Постановою передбачено, що Мінфін протягом 2021 року здійснює придбання у державну власність акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло" на суму 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики. Для цього буде випущено ОВДП на 20 млрд грн із строком обігу до 15 років і ставкою доходу до 13% річних.

Постанову про придбання акцій додаткової емісії АТ "Українська фінансова житлова компанія" уряд прийняв відповідно до закону про державний бюджет на 2021 рік, зауважили в міністерстві.

Раніше уряд визначив умови надання "Українською фінансовою житловою компанією" іпотечних кредитів та послуг фінансового лізингу.

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