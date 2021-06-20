Кабмін продовжив повноваження деяким членам наглядової ради УЗ

Кабінет міністрів продовжив повноваження деяким членів наглядової ради "Укрзалізниці", контракти з якими закінчилися 19 червня, на строк до трьох місяців.

Про це повідомляється в розпорядженні №666 від 18 червня.

Уряд вирішив обрати членами наглядової ради Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів за результатами конкурсу, але не більше ніж на три місяці.

Строк дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.

Також у рішенні Кабміну йдеться про уповноваження члена правління Юрика Івана на підписання додаткових договорів із зазначеними вище членами наглядової ради.

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