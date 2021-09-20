Правління та наглядова рада "Нафтогазу" залишилися без іноземців

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Три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в компанії.

Йдеться про членів Наглядової ради Лескуа Бруно Жана Гастона, Людо Ван дер Хейдена та Споттісвуд Клер Мері Джоан, які оголосили про свій намір піти ще 7 вересня.

Згідно з законом, незалежні члени Наглядової ради мали продовжити виконувати свої обов’язки ще два тижні - до 21 вересня. Таким чином, строк дії їх повноважень закінчується у вівторок.

Крім того, за даними ЕП, в понеділок Наглядова рада ухвалила рішення задовольнити заяви про звільнення двох членів правління – Отто Ватерландера та Петера Стефануса ван Дріла.

Петер ван Дріл відповідав за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політики, принципів та процедур групи "Нафтогаз".

Також до його обов’язків входило управління процесами фінансового прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій.

Отто Ватерландер відповідав за трансформаційні проекти групи: впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів та розробку баз даних процесів.

Він також керував та брав участь в ініціативах розвитку, спрямованих на зростання вартості компаній групи, підвищення ефективності бізнесу та цінності для акціонерів.

Нагадуємо:

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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Микола Топалов, ЕП