Кубраков пропонує повернути Лещенка в наглядову раду УЗ

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Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пропонує повернути Сергія Лещенка до наглядової ради Укрзалізниці - його кандидатуру подали на розгляд номінаційному комітету.

Про це стало відомо під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ.

"Зараз ми чуємо інформацію, що Сергія Лещенка міністр інфраструктури подав назад в наглядову раду", - сказала голова ТСК Юлія Гришина, попросивши представника міністерства інфраструктури офіційно прокоментувати інформацію.

"Позиція міністра полягає в тому, що він має право вносити кандидатуру, яку може розглянути уряд. Тобто ця кандидатура подана на розгляд номінаційному комітету, і відбудеться призначення або не призначення згідно регламенту діяльності Кабінету міністрів", - відповів заступник Кубракова Василь Шкураков.

"Призначення членів наглядової ради відбувається відповідно до рішення Кабінету міністрів", - додав він.

Після цього члени ТСК нагадали про рішення комісії від 30 квітня 2021 року, де "все прописано щодо призначення і звільнення".

У ТСК, зокрема, нагадали, що від 30 квітня комісія прийняла рішення на період роботи ТСК погоджувати кадрові питання.

"Ми читали, ми вивчаємо це рішення. Є процедура, яка визначена законодавством. І міністр інфраструктури має право визначатися щодо членів, які є від держави, і він має повне право подати як рекомендацію членам номінаційного комітету", - відповів Шкураков.

Після цього в ТСК підкреслили, що не було жодного звернення до профільного транспортного комітету. Звернень на ТСК так само не було, додали там.

"Я не готовий коментувати рішення ТСК, ми його досліджуєм. Це рішення було прийнято, ми його заслухали... Ми розглядаємо всі рішення, які приймаються ТСК і висновки, які були подані і заслухані Верховною Радою в рамках діяльності Антикризового штабу", - відповів заступник Кубракова.

"Якщо ви не будете робити кадрові зміни, якщо ви будете залишати всіх тих, хто привів УЗ до такого стану, якщо ви будете повертати людей, які вже показали себе, в наглядову раду, то ваша команда не покаже результат.

А якщо ваша команда не покаже результат, то, виходить, що і наша команда не покаже результат. А ми цього не допустимо. Тому так не буде - не будуть люди, які повинні сидіти в тюрмі, управляти УЗ", - резюмувала голова ТСК Гришина, звертаючись до керівника УЗ та заступника міністра інфраструктури.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

У Мінінфраструктури заявили, що вже подали кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом.

На засіданні парламенту 9 вересня Тимчасова слідча комісія для перевірки стану УЗ представила свій звіт, у якому вказала на те, що правління та наглядова рада не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

Рада нацбезпеки у липні ініціювала введення тимчасового керівництва на Укрзалізниці до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства, що становить загрозу нацбезпеці.

У серпні иконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили.

Після цього Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

30 квітня Тимчасова слідча комісія закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із виконуючим обов’язки голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Економічна правда