Що заробили держбанки та як Коломойський програв у Стокгольмському арбітражі: підсумки тижня для ДП

Президент ввів санкції проти китайських акціонерів "Мотор Січі". 28 січня президент Володимир Зеленський прийняв рішення Ради національної безпеки і оборони застосувати спеціальні економічні санкції проти китайських акціонерів "Мотор Січ".

Згідно з Додатком 1 рішення РНБО, санкції були введені проти громадянина Китаю Ван Цзіна, ключового акціонера Skyrizon, який, у свою чергу, є акціонером "Мотор Січі".

Згідно з додатком 2 рішення РНБО, санкції були введені проти китайських компаній, включаючи Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hon Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd і Beijing Xinwei Technology Group Co та їх дочірніх компаній.

Санкції вводяться на три роки і включають, серед іншого, блокування активів, обмеження торгівлі, грошові перекази та операції з цінними паперами, скасування віз, обмеження польотів та перевезень через територію України.

Олександр Ярославський з DCH Group, який заявляє, що є акціонером "Мотор Січі", не розуміє мотивів такого рішення. На думку групи DCH, санкції могли бути спробою зірвати "позачергові загальні збори акціонерів", що могло призвести до відновлення законних прав китайських акціонерів на "Мотор Січ".

Позачергове засідання "Мотор Січ" зірвало СБУ. Зустріч, яку китайські акціонери та Олександр Ярославський із групи DCH називали "позачерговими загальними зборами акціонерів" Мотор Січ ", повинна була відбутися в Запоріжжі 31 січня. Однак засідання було зірвано Службою безпеки України.

Працівники компанії, які також є акціонерами "Мотор Січ", обурились тим, що не отримали жодного повідомлення про збори. На місце події також прибула група членів парламенту разом із співробітниками СБУ. У службі згодом повідомили, що триває кримінальне розслідування незаконних зборів акціонерів.

За оцінками спостерігачів оборонної промисловості, коли президентом був Петро Порошенко, планувалося, щоб Skyrizon буде володіти 50% "Мотор Січі", тоді як "Укроборонпром" володітиме 25% акцій. Нещодавно DCH Group Ярославського об'єднався з китайськими акціонерами, щоб замінити потенційну участь "Укроборонпрому" у придбанні.