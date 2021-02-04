Рада підтримала законопроєкт щодо великої приватизації у першому читанні

Рада на засіданні 4 лютого підтримала за основу законопроєкт щодо розблокування аукціонів великої приватизації, які зупинили через пандемію коронавірусу.

Урядовий законопроєкт №4543 вносить зміни до прикінцевих положень закону "Про приватизацію державного і комунального майна". Його підтримали 284 народних депутати.

У пояснювальній записці йдеться про те, що "з метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об‘єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на вжиття будь-яких заходів з приватизації об‘єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів".

Водночас, зазначається, що у разі необхідності Кабмін має можливість застосувати обмеження на проведення великої приватизації.

Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Проте у грудні Кабмін підтримав проєкт закону про повернення аукціонів на продаж об’єктів великої приватизації, що були призупинені через пандемію.

Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

Дохід від приватизації у 2020 році становив 2,5 мільярда гривень при запланованих 400 мільйонів гривень.

Економічна правда



