Керівник Продовольчо-зернової корпорації йде з посади

Виконуючий обов'язки голови правління Державної Продовольчо-Зернової корпорації Саймон Чернявський прийняв рішення не продовжувати тимчасовий трудовий контракт і не брати участь в конкурсі на посаду голови правління.

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

"Я і мої колеги прийшли в ДПЗКУ як антикризова команда. За 4 місяці ми провели оцінку реального стану справ в Корпорації і розробили план стабілізаційних заходів. Звіт про реальний стан компанії, пов'язаних з ним ризиків, а також план з їх запобігання надані Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства", - заявив Чернявський.

"За короткий період роботи в Корпорації нам вдалося ввести прозору систему управлінської звітності, базові процедури контролю для недопущення тіньових схем, розробити опції для вирішення питання з китайським кредитом", - сказав він.

За словами Чернявського, у нього з акціонером "різні бачення шляхів розвитку ДПЗКУ".

"Зокрема - в питанні стратегії корпоративного управління і захисту Корпорації від політичних інтересів", - заявив він.

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Нагадуємо:

Чернявський був призначений в.о. голови правління ДПЗКУ в грудні 2019 року.

До призначення Чернявський обіймав посаду Генерального директора Агрохолдингу "Мрія", за час роботи в якому провів реструктуризацію 1,1 млрд боргу компанії і вивів агрохолдинг з дефолту, що дозволило "Мрії" залучити стратегічного інвестора.

Угода з продажу активів "Мрії" інвесторам з Саудівської Аравії стала однією з найбільших угод в українському АПК за останні 5 років.

Економічна правда