Китайський приліт: як спір за "Мотор Січ" загнав українську владу в глухий кут

Служба безпеки України вривається на збори китайських акціонерів "Мотор Січі" та олігарха Олександра Ярославського з метою розслідувати "знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне та народногосподарське значення".

Зазвичай непублічний Ярославський активно змагається за свою частку акцій в "Мотор Січі". І навіть особисто прийшов на допит СБУ під супровід численних ЗМІ.

Напівмістичний китайський інвестор Ван Цзінь, якого донедавна реальний господар "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв публіці представляв як останню надію на спасіння авіаційного гіганта, вимушений відкрито звинуватити оточення того-таки Богуслаєва в "зраді та перевищенні довіри і повноважень".

На початку нового року всі гравці, які змагаються за останнього виробника авіаційних двигунів в Україні були вимушені відкрити карти та перейти у контрнаступ. Причина всьому – торговельні санкції США проти китайських інвесторів.

Щоб зрозуміти логіку Банкової щодо проблем "Мотор Січі" StateWatch проаналізувала низку кулуарних рішень української влади, які невідомі широкій публіці.

Контекст. 31 січня в Запоріжжі повинні були відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським. Проте вони були зірвані Службою безпеки. На місце подій також прибула група нардепів з фракції "Слуги народу". Перед цим Володимир Зеленський видав указ на підставі рішення РНБО від 28 січня 2021 року про застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Ще раніше – 15 січня – США запровадили санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США. На зрив зборів акціонерів та запроваджені Україною санкції також публічно відреагували в Skyrizon та бізнес-групі бізнесмена Олександра Ярославського DCH, яка є співінвестором в покупці заводу "Мотор Січ".

Небесна мрія Москви

"Мотор Січ" є високотехнологічним виробником двигунів для літаків та гвинтокрилів, яке в 90-х роках приватизував В’ячеслав Богуслаєв. Кар’єрний шлях останнього на заводі розпочався в далекому 1966 році з посади інженера.

З 2006-го року Богуслаєв регулярно обирався до парламенту, у тому числі від "Партії регіонів". На останніх виборах він програв мажоритарний округ молодому весільному фотографу зі "Слуги народу".

Суміщення високої політики і управління заводом дозволило зберегти "Мотор Січ" від краху тоді як в Україні занепали інші аналогічні підприємства: "Вінницький авіаційний завод", "Харківське авіаційне підприємство", "Закарпатське вертолітне об'єднання" та інші.

Не в останню чергу "Мотор Січ" вижила завдяки паразитуванню за рахунок інших держкомпаній.

З 2005 року діє угода з державним конструкторським бюро "Івченко-Прогрес", завдяки якій "Мотор Січ" безоплатно на 60 років отримала конструкторську та експлуатаційну документацію на цілу плеяду двигунів для літаків та гвинтокрилів.

Схоже, саме ця документація і потрібна Пекіну. Важлива деталь – не китайському приватному інвестору, а саме китайському уряду.

"Skyrizon – китайська державна компанія – і її спроби придбати та узаконити закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики", – саме так охарактеризувало китайського інвестора "Мотор Січі" Міністерство торгівлі США в повідомленні щодо санкцій.

Проте не тільки Китай хоче посилити свій вертолітний парк. За китайськими інвесторами майоріє тінь Кремля.

Річ у тім, що у 2014 році "Мотор Січ" спіткала економічна криза саме тому, що українська компанія через війну з Росією більше не могла обслуговувати авіапарк армії останньої. Після втрати цих замовлень Богуслаєв вирішив шукати альтернативи в Китаї. І знайшов їх.

В'ячеслав Богуслаєв дуже швидко знайшов альтернативу російському ринку. фото УНІАН

Ще в 2015 році він уклав з китайським холдингом Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у місті Чунцін (КНР).

Згідно з домовленостями, українські технології та частина спеціалістів "Мотор Січі" мали перебазуватися до КНР.

За це завод в Запоріжжі в 2016 році отримав 100 млн дол у вигляді кредиту під 0,3% річних, які врятували українську компанію від краху. А загалом сума відкупних сягала 250 млн дол.

Взамін китайський холдинг отримав 56% акцій українського підприємства. Вперше про це стало відомо восени 2017 року.

Та залежність "Мотор Січі" від російського ринку означає і зворотню залежність російської авіації від запорізького заводу.

"В разі реалізації цього проєкту Україна фактично втратить позиції на світовому ринку авіаційного двигунобудування та авіаремонту, враховуючи, що українськими двигунами оснащено майже 80% вертольотів, вироблених в РФ", – таких висновків дійшли аналітики держконцерну "Укроборонпрому" під час оформлення китайської угоди, які є у розпорядженні StateWatch.

Потаємні страхи Києва

Проблемна угода між Богуслаєвим і китайцями дісталася Офісу Володимира Зеленського у спадок. Але це не той випадок, коли про проблему можна забути і з часом вона сама розсмокчеться. Хоча саме так виглядала політика ОПУ щодо "Мотор Січ" до американських санкцій.

За Петра Порошенка після кількох таємних нарад РНБО був затверджений сценарій, за яким китайському інвестору Skyrizon відходить понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому держава в особі концерну "Укроборонпром" мала отримати як гарантію контролю над авіатехнологіями 25% акцій підприємства.

Щоб такий сценарій був підтриманий громадськістю, до бюджету з Китаю мало надійти 100 млн дол на розвиток державних авіаційних підприємств "Антонов", "Івченко" та інших.

За Володимира Зеленського сценарій круто змінився – з нього викинули "Укроборонпром" та 100 млн дол. Натомість на 25% почав претендувати наближений до Банкової олігарх Олександр Ярославський.

Після цього, до запроваджених США санкцій проти китайської компанії, влада здійснила кілька гучних, проте безрезультатних кроків.

В серпні 2020 року президент Володимир Зеленський доручив прем’єру Денису Шмигалю вжити вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави. Зокрема, і оцінити вплив "Мотор Січ" на економічні інтереси країни.

У відповідь Шмигаль запевнив Зеленського, що вже розробляється законопроєкт для регулювання міжнародних інвестицій у сферах національної безпеки. Про якісь конкретні кроки щодо існуючого вузла китайський інвестор-"Мотор Січ" прем'єр не доповідав.

Натомість, новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості опрацьовувало питання збільшення бюджетного замовлення "Мотор Січі", зокрема, за рахунок коштів французького контракту МВС на постачання гелікоптерів Airbus з Франції.

Для модернізації власної гелікоптерної лінійки запорізькому заводу необхідно залучити 2,13 млрд грн. Порівняно з деякими бюджетними витратами – це невеликі кошти. Особливо якщо співставити з 11 млрд грн, які МВС хоче до 2022 року сплатити французькій стороні.

Проте у відомстві Арсена Авакова офіційно відмовились. Гелікоптери МІ-8, які може запропонувати вітчизняний виробник, в МВС назвали "застарілими", і додали, що будь-яке порушення умов французького контракту "завдасть державі суттєвої репутаційної шкоди". Тобто, в найближчі роки МВС гелікоптерний бюджет нікому не збирається віддавати.

Арсен Аваков і Володимир Зеленський джерело: mvs.gov.ua

На випередження зіграв Вашингтон. Американські санкції проти Skyrizon сплутали всі карти місцевим стратегам.

Володимир Зеленський розуміє, що в 2021 році Україна як ніколи потребуватиме фінансової підтримки адміністрації Джо Байдена, і саме тому, схоже, він вирішив діяти у фарватері геополітичних інтересів старшого партнера.

Власне після американських обмежувальних заходів щодо Skyrizon жарти скінчилися і для Богуслаєва. Тут уже виникає реальна можливість самому потрапити в чорні торгівельні списки США, які можуть викликати хвилю блокування фінансових рахунків Богуслаєвих по всій Європі, у тому числі на родинному італійському острові.

Холодний душ для Банкової

У листопаді 2020 року Ду Тао як уповноважений представник компанії Skyrizon та Ван Цзіня, написав офіційного листа до РНБО, в якому в притаманній культурі Сходу завуальованій манері запропонував підтримку Пекіна.

"Ділові зв’язки між "Мотор Січ" та іноземними партнерами можуть стати фундаментальним фактором для партнерства між Україною та іноземними урядами у військовій сфері", – підкреслив китайський посланець. Цим листом він фактично вперше зафіксував політичний інтерес Піднебесної.

Це свідчить про те, що Офіс Володимира Зеленського опинився не в простій ситуації. З однієї сторони військово-політичний партнер США, який виступає проти авіаційного посилення Пекіну.

З іншої сторони Китай – важливий торговельний партнер, який готовий вливати в Україні суттєві кошти в цікаві для нього проєкти. Також значну роль відіграє пряма залежність повітряних сил РФ від потужностей "Мотор Січі".

Рано чи пізно вибір довелося б зробити, і санкції Мінторгівлі США нажали на спусковий гачок, який примусив ОПУ визначитися на користь Заходу. Наразі Київ не може собі дозволити втратити підтримку військово-стратегічного партнера, який є гарантом безпеки під час тривалого гібридного наступу Москви.

Очевидно, що без втрат не обійдеться. Затягування часу Банкової розв’язало китайському інвестору руки у міжнародному арбітражі.

Напередодні, після зірваних депутатами і Службою безпеки зборів акціонерів, компанія Skyrizon опублікувала заяву, а якій повністю виключила будь-яку можливість примирення між двома сторонами.

Зрештою, цифра в 3,5 млрд дол, які Skyarizon хоче стягнути з України, дещо завищена. І точно буде суттєво підкорегована в ході судових спорів.

Більш суттєвих втрат Україна може зазначити у разі економічних санкцій Китаю у відповідь.

У будь-якому разі, на тридцятому році Незалежності українській політичні еліті настав час зрозуміти, що за суверенітет, у тому числі економічний, треба боротися.

У свою чергу економічні національні інтереси повинні захищати не Штати, а самостійно Україна. А конкретніше – президент Володимир Зеленський, до сфери відповідальності якого входять національна безпека та ОПК.

Гліб Канєвський, StateWatch, проект "Марлін", для ЕП