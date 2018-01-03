Коломойський вимагає від України вже 5,5 мільярда доларів у справі "Укрнафти"

Претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.

Про це йдеться в оприлюднених Міністерством юстиції матеріалах в системі закупівель Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

У вересні 2017 року у проспекті євробондів України зазначалося, що претензії міноритаріїв згідно з поданим до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма позовом до України становлять 4,7 млрд доларів.

Згідно з документом, усні слухання у арбітражі призначені на 19 лютого - 2 березня 2018 року.

Як повідомлялося, міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджують, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:

1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;

2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;

3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";

4) Збільшення рентної плати за використання надр.

Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називають порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.

Мін'юст України у справі проти міноритаріїв "Укрнафти" залучив британську юрфірму Latham&Watkins.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.