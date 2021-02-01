У 2020 році "Укрексімбанк" отримав 5,6 мільярдів збитку

Збиток державного "Укрексімбанку" за 2020 рік досяг 5,6 млрд гривень.

Про це повідомив у Facebook голова правління банку Євген Мецгер.

За його словами, на початку 2020 року був ризик зафіксувати збиток 8-9 млрд грн, але завдяки вжитим заходам цю суму вдалося скоротити до 5,6 млрд гривень.

"Сторонній спостерігач, звісно, має повне право (і, поза сумнівом, ним скористається) акцентувати свою увагу та критику виключно на позначці "мінус". І, напевне, по своєму буде правий.

Але тільки ті, хто повністю були "в процесі" розумітимуть, що насправді стоїть за цією цифрою. Вони заслужено пишатимуться цим показником, усвідомлюючи свою відповідальність ніколи і нізащо більше до нього не повертатися", - написав Мецгер.

Нагадаємо:

Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистоого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Економічна правда