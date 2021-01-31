У Ярославського прокоментували введення санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі"

У бізнес-групі бізнесмена Олександра Ярославського DCH, яка є співінвестором в покупці заводу "Мотор Січ", прокоментували введення санкцій проти китайських інвесторів.

Про це йдеться на сайті бізнес-групи.

"Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно один від одного провели аудит і дали свої експертні висновки. І прийшли до єдиного висновку - китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ", - повідомляється в прес-релізі.

У DCH відзначили, що їм невідомі мотиви такого рішення і переконують, що ініціатором цього є СБУ.

"Не можна не брати до уваги той факт, що санкції були введені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначеного на 31 січня 2021 р метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом якого мало стати відновлення китайських акціонерів "Мотор Січ" в їх законних правах", - повідомили в компанії.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси.

Всі подальші дії DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості в розвитку українського авіабудування і виключно в правовому полі, резюмували у Ярославського.

Нагадуємо:

Сьогодні, 31 січня, у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення законодавства з боку деяких акціонерів "Мотор Січ" через організацію зборів на акціонерному товаристві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація, яка відбувається навколо "Мотор Січі", не має жодного стосунку до інвестиційного клімату в Україні загалом.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Група компаній DCH Олександра Ярославського оголосила про проведення конкурсного відбору на керівні посади "Мотор Січ".

Уряд дозволив Мін'юсту використати переговорну процедуру закупівлі юрпослуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайські інвестори "Мотор Січ".

Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon - інвестора в ПАТ "Мотор Січ", заявивши, що вона загрожує національній безпеці США.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" у грудні 2020 року направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують більше 50% акцій компанії "Мотор Січ". Більше 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".