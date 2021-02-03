"Нафтогаз" хоче розділити активи "Укрнафти" з Коломойським

"Нафтогаз" як акціонер понад 50% акцій "Укрнафти" доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів "Укрнафти" між НАК та міноритарними акціонерами.

Про це йдеться у листі голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва до секретаря наглядової ради "Укрнафти" Яни Мануілової, яке є у розпорядженні ЕП.

"Просимо на найближчому засіданні Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" розглянути це питання і затвердити календарний план і необхідні заходи щодо його реалізації (затвердження складу робочої групи, проведення відбору та затвердження компанії для проведення оцінки активів з числа "великої четвірки", проведення відбору та затвердження компанії - юридичного радника для супроводу процесу розподілу активів тощо)", - йдеться у документі.