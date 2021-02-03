"Нафтогаз" хоче розділити активи "Укрнафти" з Коломойським
"Нафтогаз" як акціонер понад 50% акцій "Укрнафти" доручив наглядовій раді компанії провести вивчення і попередній розгляд поділу активів "Укрнафти" між НАК та міноритарними акціонерами.
Про це йдеться у листі голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва до секретаря наглядової ради "Укрнафти" Яни Мануілової, яке є у розпорядженні ЕП.
"Просимо на найближчому засіданні Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" розглянути це питання і затвердити календарний план і необхідні заходи щодо його реалізації (затвердження складу робочої групи, проведення відбору та затвердження компанії для проведення оцінки активів з числа "великої четвірки", проведення відбору та затвердження компанії - юридичного радника для супроводу процесу розподілу активів тощо)", - йдеться у документі.
"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.
Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група "Приват" управляє "Укрнафтою" з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).
Нагадаємо:
Міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.
Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії "Укрнафти" вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.
Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджують, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:
1) Експропріація газу, видобутого "Укрнафтою" або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК "Нафтогаз України" протягом декількох років;
2) Зміна корпоративної структури ПАТ "Укрнафта" в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;
3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління "Укрнафтою";
4) Збільшення рентної плати за використання надр.
Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називають порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.
Мін'юст України у справі проти міноритаріїв "Укрнафти" залучив британську юрфірму Latham&Watkins.
У січні 2018 року претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів.
У листопаді 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про взаємні розрахунки між "Нафтогазом", бюджетом і "Укрнафтою" на понад 40 млрд грн, які провели в грудні.
У грудні 2020 року голова Мін'юсту Денис Малюська заявляв, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма у лютому 2021 року може винести фінальне рішення за позовом.
Економічна правда
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