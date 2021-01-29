Ощадбанк минулого року отримав 2,8 мільярда прибутку

Ощадбанк прозвітував про чистий прибуток в 2,8 млрд грн за попередніми результатами 2020 року (без коригуючих проводок та до аудиторської перевірки) - це на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Починаючи з 2016 року банк продовжує працювати із прибутком. Забезпечення фінансової стабільності було і залишається стратегічним пріоритетом Ощадбанку. Прибутковість капіталу банку (RoE) на кінець 2020 року становить 13,8% та суттєво перевищує відповідний результат 2019 року (1,3%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, чистий процентний дохід Ощадбанку у 2020 році порівняно з попереднім роком збільшився на 2,5 млрд грн (на 45,4%) і становить близько 8 млрд грн.

"Це відбулось переважно за рахунок зменшення процентних витрат внаслідок здешевлення фондування. Чистий комісійний дохід збільшився на 18,1% і становить майже 5 млрд грн - переважно за рахунок збільшення доходів від розрахунково-касового обслуговування клієнтів", - пояснили у банку.

Торговельний дохід, що виник від переоцінки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у капіталі банку, у 2020 році становив 3,7 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2020 року приріст депозитного портфеля становив понад 9 млрд грн (10%), з них за депозитами фізичних осіб - 4,9 млрд грн, за депозитами суб’єктів господарювання – 4,3 млрд грн. Кредитний портфель протягом року зменшився на 3% до 63,2 млрд грн.

"У звітному році Ощадбанк продовжив роботу зі зменшення обсягів проблемної заборгованості: рівень непрацюючих кредитів (NPL 90+) зменшився з 49% до 24%.

Протягом року вдалося реструктуризувати кредитів на загальну суму 16,4 млрд грн. У справах по непрацюючих кредитах суди винесли вердиктів на користь Ощадбанку на суму 3,9 млрд грн, з яких банку вдалось повернути 2,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Станом на кінець 2020 року власний капітал Ощадбанку становить 22 млрд грн.

У 2020 році Ощадбанк сплатив податків, зборів та обов'язкових платежів до держбюджету на суму 3,4 млрд грн.

Економічна правда