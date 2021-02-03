Європейський інвестбанк надасть 270 мільйонів євро позики на розвиток "Борисполя"

Уряд на засіданні 3 лютого схвалив розпорядження президента щодо укладення гарантійної угоди "Розвиток аеропорту Бориспіль" між Україною та ЄІБ, а також розпорядження Кабміну щодо доцільності відповідної позики від ЄІБ у розмірі 270 млн євро.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

За допомогою залучених коштів планують модернізувати летовище та збільшити пасажиропотік аеропорту до 56 мільйонів осіб у 2040 році.

"У тому числі за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників", - прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначається, що проєкт передбачає реконструкцію льотної зони №2:

"Існуюча штучна злітно-посадкова смуга №2, що була введена в експлуатацію ще у 1971 році, вже відпрацювала свій ресурс і через багаторічне використання зі значними навантаженнями відновленню не підлягає", - пояснив Криклій

За його словами, сучасні великогабаритні літаки потребують іншого підходу до аеродромних споруд та служб аеропорту, тому "реконструкція льотної зони №2 здійснюватиметься з обов’язковим врахуванням досвіду низки країн та міжнародних організацій як ICAO та IATA при експлуатації великогабаритних літаків", - додав Криклій.

Економічна правда