"Нафтогаз" планує закупити газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР

"Для цього проекту Нафтогаз планує використати 80,4 млн євро, залучені від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках розміщення єврооблігацій компанією у 2019 році.

"Нафтогаз" опублікував запрошення до попереднього відбору постачальників газу та загальне оголошення про закупівлі для цього проєкту, яке було опубліковане на сайті ЄБРР 28 січня 2021 року.

"Контракти, які фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів ЄБРР, регулюються політикою та правилами закупівель банку, спираються на стандартні процедури та практики закупівель природного газу в країнах Європейського Союзу, та будуть відкриті для фірм з будь-якої країни", - йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що кредитні кошти ЄБРР не використовуватимуться для здійснення платежів фізичним або юридичним особам за імпорт товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені рішенням Радбезу ООН або відповідно до закону чи офіційного розпорядження країни покупця.

Економічна правда