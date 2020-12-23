Податки для ФОПів, мікрокредити, зарплати і пенсії: що змінюється з 1 січня 2021

Прожитковий мінімум зросте

Державний бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила в останній пленарний тиждень 2020-го, набуває чинності з 1 січня.

Так, з нового року розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 189 грн (загальний показник), з 1 липня наступного року передбачене збільшення до 2 294 грн, з 1 грудня – до 2 393 грн.

Також заплановане зростання мінімуму для основних соціальних і демографічних груп. Зокрема, для дітей віком до 6 років сума з 1 січня становитиме 1 921 грн, з 1 липня – 2 013 грн, з 1 грудня – 2 100 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років розмір такого мінімуму вищий – 2 395 грн із першого дня нового року, 2 510 грн – з 1 липня та 2 618 грн – з 1 грудня.

У той же час, для працездатних осіб визначили мінімум у сумі 2 270 грн з 1 січня, із першого дня липня – 2 379 грн, із 1 грудня – 2 481 грн.

А для українців, які втратили працездатність, з першого дня січня такий мінімум становитиме 1 769 грн, з 1 липня – 1 854 грн, а з 1 грудня – 1 934 грн.

Окрім перерахованих, у держбюджеті-2021 є й особливі прожиткові мінімуми для розрахунку окладів судді (2 102 грн), прокурора окружної прокуратури (1 600 грн) та працівників інших держорганів, оплата яких регулюється спецзаконами (2 102 грн).

Мінімальна зарплата: плюс 20% уже з 1 січня

Бюджет-2021 передбачає два підвищення "мінімалки": до 6 тис грн – з 1 січня та до 6,5 тис грн — з 1 грудня. Для порівняння: з січня до вересня 2020-го розмір такої зарплати був 4 723 грн, а з вересня підскочив до 5 тис грн.

Ініціатором підвищення в 2021 році мінімальних зарплат був президент Володимир Зеленський: на початку серпня він подав відповідний законопроєкт як невідкладний, а парламент наприкінці того ж місяця ухвалив документ у цілому.

Таку політику президент пояснював бажанням "збільшити доходи українців".

"Звичайні люди, які живуть в Україні і які є платниками податків, вони радіють. Ми збільшили, наскільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде 6 тисяч, з 1 липня – 6,5 тисяч", – розповідав під час однієї з поїздок Зеленський.

Експерти називали таке рішення популістичним та ризикованим для економіки, попереджаючи, що збільшення мінімальних зарплат, не підтримане високим рівнем продуктивності, може призвести до зростання цін.

Представники бізнесу, у свою чергу, скаржились на зростання податкового тягаря в умовах коронакризи. У Мінфіні ж переконували, що бізнес, який легально платить офіційну зарплату набагато вище мінімальної, ніяких змін не відчує.

"Компанії, які сплачують податки тільки з 4 723 грн мінімальної зарплати, а решту видають у конвертах, скоріше за все, і висловлюють невдоволення", – заявляв міністр Сергій Марченко.

Зрештою, плани Зеленського про 6,5 тис грн "мінімалки" з липня 2021-го зазнали змін: Мінфін, за порадами представників МВФ, вирішив перенести це підвищення на грудень. Міністр фінансів пояснив це "застереженнями щодо потенційних інфляційних небезпек".

Податки для ФОПів зростуть

Податки для фізичних осіб-підприємців з 1 січня виростуть – це також пов’язано із збільшенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

Єдиний соціальний внесок для ФОПів з початку року зросте із 1 100 грн до 1 320 грн на місяць, а з грудня – до 1 430 грн.

Щоправда, прийняті Верховною Радою за пропозицією Зеленського закони про підтримку бізнесу під час локдауну передбачають податкові канікули для ФОПів першої групи (з грудня 2020 по травень 2021 року). Це означає, що вони зможуть у 2021 році зекономити 6 600 грн на сплаті ЄСВ і 1 094,5 грн на сплаті єдиного податку.

Крім цього, з нового року для ФОПів встановлять нові ліміти щодо обсягів доходу:

I група — 167 розмірів мінімальної заробітної плати (1,002 млн грн).

II група — 834 розміри мінімальної заробітної плати (5,004 млн грн).

III група — 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати (7,002 млн грн).

Також з 1 січня ФОПам можна буде вести облік на вибір: у електронному чи паперовому вигляді.

Ще про податки

Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні, як і раніше, становитиме 18%.

Крім цього, із зарплати так само вираховуватимуть 1,5% військового збору, а роботодавець буде зобов'язаний платити ще 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівника до Пенсійного фонду.

Податок на нерухомість, у зв’язку із зростанням мінімальної зарплати, зросте але становитиме не більше 90 грн за квадратний метр (1,5% від "мінімалки"). Як відомо, точний розмір податку встановлюють за своїм рішенням сільські, селищні, міські ради або ради ОТГ.

Касові апарати для ФОПів: відтермінували, але не для всіх

Численні протести ФОПів, заклики президента до нардепів та три голосування у Верховній Раді знадобилось, аби відтермінувати запровадження реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Нагадаємо, що з 1 серпня цього року набули чинності норми щодо запровадження РРО без розширення сфери їх застосування.

Передбачалось, що з січня 2021 року РРО стануть обов’язковими для певних видів діяльності II-IV груп ФОПів, а з квітня – для усіх платників єдиного податку II-IV груп.

Утім, у плани влади втрутилась коронакриза: через те, що локдаун навесні боляче вдарив по малому бізнесу, а ФОПи вийшли на вулиці з протестами, у Верховній Раді вирішили відтермінувати фіскалізацію на рік.

Таким чином, до 1 січня 2021-го РРО скасували для всіх, окрім тих, хто:

надає платні послуги у сфері охорони здоров’я;

продає ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

ФОПам ІІ-IV групи, у кого дохід перевищує 220 мінімальних зарплат: у 2021 році це буде 1,32 млн грн.

Пенсії: підвищення у 5 етапів

Рішення про 6,5 тис. грн "мінімалки" з грудня, а не з липня, вплине і на Пенсійний фонд: через зменшення надходжень від податку на доходи фізосіб та ЄСВ фінансування фонду урізали на 8,5 млрд грн.

Попри дефіцит фонду (у 2021 році запланований на рівні 195 млрд грн), Кабмін не відмовився від планів про поетапне підвищення пенсій протягом усього року.

Зокрема, уже з 1 січня на 300 грн – із 2 100 грн до 2 400 грн – зростуть пенсії завдяки підвищенню "мінімалки" до 6 тис. грн: це охопить тих, кому більше 65 років, і чий стаж сягає 30 років – для чоловіків і 25 років – для жінок.

З 1 березня запланована індексація пенсій (на 11%), а з квітня – автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням розміру зарплати і набутого стажу.

З липня також будуть доплачувати по 400 грн пенсіонерам віком від 75 до 80 років. У разі наявності стажу 20/25 років стажу і більше, вони отримуватимуть не менше 2 500 грн.

Натомість українці віком від 80 років отримуватимуть доплати у 600 грн, а розмір мінімальної пенсії для них становитиме 2 600 грн.

У грудні також на 80 грн зросте мінімальна пенсія – українці отримуватимуть не менше 1934 грн.

Субсидії: на півмільярда менше

У 2021 році на виплати вразливим групам населення – людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим родинам – планують спрямувати 67,46 млрд грн (це на 10% більше, ніж у 2020-му).

Зокрема, інвалідам дитинства першої групи платитимуть вдвічі більше: з 1 641,75 грн до 3 283,5 грн зростуть виплати для підгрупи А, з 1 094,5 грн до 2 189 грн – для підгрупи Б.

А от субсидії зменшать на півмільярда – у кошторисі на 2021 рік на це передбачено 36,6 млрд грн.

Серед причин зменшення видатків у Кабміні називають зростання доходів (у вигляді мінімальної зарплати) та відносно теплі зими в останні роки. Як наслідок, субсидій на оплату газу і опалення потрібно менше.

Так, у неопалювальний сезон компенсацію на оплату послуг ЖКГ щомісяця отримували близько 3 млн сімей.

Є й позитивні новини – напередодні уряд дозволив отримувати субсидію домогосподарствам, члени родини яких офіційно працюють за кордоном або перебувають за межами України у період догляду за дитиною до 3 років.

Нові правила для мікрокредитів

Коронакриза збільшила попит на мікрокредитування, тому у Верховній Раді у вересні прийняли закон, який повинен підвищити якість системи кредитних історій фізосіб та унормувати цю сферу.

З 1 січня 2021 року, коли закон набирає чинності, кредитні договори на термін до 1 місяця та на суму, яка не перевищує розмір однієї мінімалки (до 6 тис. грн), відноситимуть до споживчих кредитів.

Що саме зміниться?

По-перше, максимальний розмір штрафу за порушення договору не повинен буде перевищувати розміру подвійної суми, яку споживач отримує за договором. Тобто, при отриманні 1 тис грн МФО зможе нарахувати максимум 2 тис грн пені.

По-друге, на законодавчому рівні закріплюється заборона змінювати процентну ставку за кредитом, порядок її обчислення та порядок сплати відсотків у бік погіршення умов для клієнтів.

По-третє, з січня обов’язковою умовою укладення договору про споживчий кредит буде ваша згода на доступ до інформації, що складає вашу кредитну історію, та на її збір, зберігання, використання і поширення через бюро кредитних історій.

Якщо ви не надаєте такої згоди, кредитодавець повинен відмовити в укладенні договору та здійсненні кредитної операції.

По-четверте. Кредитодавців зобов’язали безоплатно передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного бюро кредитних історій, яке є у відповідному реєстрі.

Для чого? Закон обмежує можливість позичальника отримувати безмежну кількість швидких кредитів, захищаючи фінустанови від збільшення проблемної заборгованості.

Тарифи на транспортування газу зростуть

З 1 серпня 2020 року запрацював ринок газу для населення. Споживач отримав право обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.

Як правило, перегляд тарифу на газ відбувається наприкінці кожного місяця, тому ціни на січень 2021-го, наприклад, оголосять до 26 грудня.

Однак деякі постачальники уже пропонують свої тарифні пропозиції на увесь опалювальний сезон.

Зокрема, ціна в умовах "річного" тарифу "Нафтогазу" (підключення з 1 по 31 грудня 2020 року) – 6,45 грн за кубометр (з ПДВ та без послуг розподілу газу).

А, наприклад, "Галнафтогаз" пропонує тариф 5,99 грн за кубометр за умови повної передоплати за прогнозний обсяг спожитого газу у грудні-квітні.

З січня 2020 року українці отримуватимуть дві платіжки: одну безпосередньо за газ, а ще одну – за його транспортування.

Напередодні Нацкомісія з тарифів затвердила нові тарифи на розподіл (транспортування) з 1 січня 2021-го для 22 облгазів. У 20 з них ціни зростуть.

Так, тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без ПДВ), "Київгазу" – з 0,28 грн до 0,32 грн, "Одесагазу" – з 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагазу" – з 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгазу" – з 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганськгазу" – з 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

При розрахунку цих тарифів врахували необхідність компенсації недоотриманої тарифної виручки облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсацію їм витрат, пов'язаних з різницею в цінах при закупівлі в 2015-2019 роках газу для виробничо-технологічних потреб.

При купівлі житла пенсійний збір платити не треба

Ця норма не починає діяти з 1 січня, але ЕП все одно нагадує про таку можливу опцію.

Ще у вересні 2020 року уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору для українців (1% від вартості будинку або квартири), які вперше купують житло або перебувають у черзі на отримання житла.

Закон і раніше передбачав звільнення від сплати такого збору, проте фактично він не працював – незрозуміло було, як довести держорганам, що покупець раніше нерухомості не купував.

Нотаріуси часто відмовлялись оформлювати договір купівлі-продажу без плати за збір. Тому українці раніше могли повернути такий збір лише через суд.

У Кабміні запевняють, що правову колізію вирішили. Аби підтвердити право не сплачувати його, потрібна лише заява про те, що раніше ви не набували права власності на житло, а також – дані з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, які мають підтвердити відсутність прав власності на житло та невикористання чеків для приватизації.

Для тих, хто стоїть у черзі на житло, право не платити збір можна підтвердити документом від органу, котрий веде такий облік.

Чи не найголовніша зміна – тепер затвердити договір купівлі-продажу у нотаріуса можна без документального підтвердження сплати збору, що вимагалось раніше.

На жаль, для тих, хто уже встиг сплатити збір, закон зворотньої сили не має, тому, як і раніше, повернути кошти можна буде тільки через суд.

Для цього спочатку варто звернутись до територіального управління Пенсійного фонду із заявою про помилково сплачені кошти. До заяви необхідно додати договір про купівлю-продаж, копію квитанції про сплату збору та довідку, що придбане житло є першим. А потім уже звертатись до суду.

За наявності квитанції зробити це можна і через роки після покупки квартири чи будинку.

Крім цього, наразі з'явились юридичні сервіси, в тому числі телеграм-боти, за допомогою яких це можна зробити без походу до суду. Це може коштувати вам до 20% від сплаченої в Пенсійний фонд суми. Проте варто бути обережними і не надавати зазначені вище документи неперевіреним посередникам.