Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки"

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Документ на позачерговому засіданні підтримали 295 нардепів.

Перед цим за основу закон підтримали 325 нардепів.

За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ.

У Раді також були зареєстровані альтернативні законопроєкти 3963-1 Наталії Королевської (передбачає підвищення "мінімалки" до 7500 грн з 1 вересня 2020 року та ) та 3963-2 Юлії Тимошенко ( передбачає "мінімалку" з 1 вересня 2020 року у 5 000 грн, з 1 січня 2021 р - 6000 грн., з 1 липня - 6500 грн, також передбачається, що протягом дії карантинних обмежень ФОПи сплачують податки виходячи з розміру МЗП, встановленого станом на 1 січня 2020 року).

Нагадаємо:

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

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Економічна правда