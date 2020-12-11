Марченко пояснив, чому відклали підвищення "мінімалки" до 6,5 тисяч

У Кабміні вирішили відтермінувати на грудень 2021 року заплановане на липень підвищення "мінімалки" до 6,5 тисяч гривень через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Зміни мінімальної зарплатні пов’язані із багатьма "суміжними" чинниками, які впливають на соціально-економічну ситуацію. Ми прорахували можливість підвищити цей показник до 6000 гривень з початку року і до 6500 – з 1 липня.

Але в процесі перемовин із міжнародними партнерами пролунали застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек". Звідси – побажання "підстрахуватися", перенісши нововведення на кінець року. Адже йдеться не тільки про вплив на державний, а й на місцеві бюджети", - розповів міністр.

"Однак з погляду економіки помірний вплив підвищення "мінімалки" є збалансованим ‒ з огляду на видатки й надходження. Не можна говорити, що одні отримають позитив, а інші ‒ потерпатимуть. Важливо зберегти баланс інтересів", - додав Марченко.

За словами голови Мінфіну, остаточне рішення щодо підвищення ухвалять в середині наступного року.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Проєкт бюджету-2021 до другого читання передбачає, що підняття мінімальної зарплати до 6,5 тис грн за місяць перенесуть з середини 2021 року на грудень.