Касові апарати для ФОП: У Зеленського вирішили частково модерувати ситуацію

Президент Володимир Зеленський украй здивований, що ФОПи не можуть отримати чіткого роз'яснення щодо обов'язкового запровадження касових апаратів, тому в Офісі президента планують зайнятися модеруванням цієї ситуації, у середу проведуть термінову нараду.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Парламент, на нашу думку, повинен знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відстрочки застосування норм по реєстраторах розрахункових операцій.

Цей конфлікт явно затягнувся і явно переходить зі сфери економічного діалогу в сферу чистої спекулятивної політики", - заявив Подоляк.

За його словами, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми.

"Для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін і більш глибоко вивчити проблематику. Саме тому сьогодні (в середу - ред.) він екстрено вирішив провести відповідний селектор і отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", - додав радник голови ОП.

Подоляк додав, що модерацією теми займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На мій погляд, це єдино можливий формат на сьогодні, який дозволить отримати відповіді і рішення", - сказав радник глави ОП.

Нагадаємо:

Верховна Рада не прийняла законопроєкт №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

17 листопада рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі столиці перекривали мітингувальники, які виступають проти касових апаратів для ФОП.

Податковий комітет Верховної Ради планує запропонувати Раді ухвалити консолідований варіант законопроєкту про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів, який не охоплюватиме ризикові групи.

Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда