Ринок в дії: чому так різко зросли ціни на газ і що буде взимку

Ближче до опалювального сезону ціни на газ для населення почали стрімко зростати. Чому вартість палива продовжить підвищуватися і до чого тут ринок газу?

Ціна на природний газ у листопаді суттєво зросла. У "Нафтогазі" зміну цін пояснили сезонним фактором та підвищенням оптової ціни на паливо. Проте це лише початок. Скоріше за все, взимку ціни зростуть ще більше. З чим це пов'язано?

1 серпня 2020 року на газовому ринку України почали діяти нові правила: держава перестала регулювати ціни для населення, а споживачі отримали можливість обирати постачальника залежно від вартості та якості послуги.

Однак, судячи з усього, інформаційна кампанія за цим напрямком була провалена – більшість споживачів не розуміють принципів "ринку", його особливостей та ризиків.

Що передбачає так звана ліберальна модель? Чому ціни на газ перед опалювальним сезоном суттєво зросли? Чи варто чекати чергового подорожчання блакитного палива?

Що змінилося з 1 серпня

До запуску ринку ціни на газ для населення визначав уряд, а оприлюднювала НАК "Нафтогаз". Для цього використовувався так званий механізм PSO, який в останні роки кілька разів змінювався.

Спочатку ціни фіксувалися на певному рівні, а згодом була встановлена верхня межа, вище якої вартість газу піднятися не могла.

Це робилося для того, щоб не допустити суттєвого зростання цін для населення, особливо в період опалювального сезону.

Утім, навіть у 2018 році, коли ціни для населення були на історичному піку – 8,55 тис грн за тис куб м, ця вартість не завжди відповідала ринковим тенденціям. Ринковою була ціна для промисловості.

ЕП вже наводила показовий приклад з 2018 року, коли в березні кінцева ціна для промисловості становила 8 775 грн за тис куб м, а в жовтні – 15 465 грн за тис куб м. Якби на той час не діяв механізм PSО, то у 2018 році споживачі могли отримати рахунки з такими цифрами.

Однак після лібералізації ринку такі рахунки можуть надходити споживачам під час поточного опалювального сезону, оскільки зараз ціни формуються іншим чином і спиняти їхнє зростання уряд вже не має права.

Як формуються ціни

Після старту ринку кожен постачальник почав самостійно визначати вартість газу для своїх клієнтів за принципом імпортного паритету.

Для розрахунків постачальники використовують поточні ціни на європейських газових хабах, навіть якщо газ був закуплений у так званий низький період.

За період, який використовується для розрахунку цін на листопад, котирування на газ у Європі через підвищення попиту зросли на 26%. Відповідно, зросли і ціни в Україні.

"Нафтогаз" підвищував ціни для населення на серпень, вересень та листопад. Компанія зробила виняток тільки у місяць виборів – у жовтні вартість газу залишилася незмінною, хоча ринкові тенденції вимагали іншого рішення.

Цей рівень (4,7 грн за куб м з ПДВ та без урахування вартості розподілу. – ЕП) був значно нижчий за ціну для виробників тепла, формула якої визначається урядом при покладанні на "Нафтогаз" так званих спеціальних обов'язків.

Це не перший приклад "порозуміння" влади і "Нафтогазу", потепління у їх стосунках спостерігається після відставки Володимира Гройсмана.

Утім, ця газопостачальна компанія, за її оцінками, обслуговує лише 2% клієнтів на ринку населення або близько 250 тис споживачів з 12 млн, а загалом газ населенню постачають близько 50 компаній.

За законом, про будь-які зміни ціни ці компанії повинні повідомляти споживачам за п'ять днів до початку місяця постачання. Де можна подивитися актуальні ціни?

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Ціни на газ: у кого скільки

Переглянути актуальні ціни від близько 50 постачальників газу для населення можна в щомісячному моніторингу.

Цінові пропозиції суттєво відрізняються, тому кожен споживач може обрати компанію, яка запропонує найнижчу ціну та найкращий сервіс.

До того ж, напередодні запуску ринку регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого.

Що буде з цінами

Зробити точний прогноз важко, оскільки ціна на газ залежить від багатьох факторів. Однак сценарію, який спостерігався кілька місяців тому, очікувати не варто.

"Влітку 2020 року ціни були найнижчі за останні десятиліття. Так склалася кон'юнктура, що вони були близько 2,5 грн за куб м, а липня почали зростати", – розповідає заступник голови департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

У період опалювального сезону суттєво зростає попит на газ, а разом з ним йдуть вгору і ціни на блакитне паливо. Яскравий приклад: за останній місяць вартість газу в Європі зросла на 26%. Чи триватиме зростання?

У "Нафтогазі" вже попередили, що в листопаді-грудні такий сценарій не виключений, хоча "піковими" місяцями вважаються січень та лютий.

"Прогнози вказують, що в листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу, але значні запаси в підземних сховищах України (понад 28 млрд куб м. – ЕП) та ЄС утримають ціни від стрімкого зростання", – запевняють у "Нафтогазі".