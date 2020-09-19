Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей зросли доходи

Держава в умовах ринкової економіки не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну зарплату, щоб у громадян зросли доходи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із ЗМІ у Тернопільській області, передає Офіс президента.

"Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави зазначив, що деякі експерти розповідають, буцімто збільшення мінімальної зарплати є великою помилкою", - йдеться у повідомленні.

"Але звичайні люди, які живуть в Україні і які в більшості є платниками податків, вони радіють. Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч - це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня. З 1 січня вона буде шість тисяч, а з 1 липня чи серпня - шість з половиною тисяч гривень", - переконаний Зеленський.

За його словами, українці відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

Він також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників, серед іншого - погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти тощо.

"Що стосується зменшення цін, то в нас ринкова економіка. Держава не може "ламати" ціни та підприємства", - сказав президент.

Зазначається, що після брифінгу у Зеленського поцікавились, чи знає він ціни на продукти. Глава держави відповів, що любить і завжди купує гречаний хліб, і знає, що він коштує 15 грн.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч.

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом, заявили у Мінфіні.

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Економічна правда