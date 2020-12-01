Рада проголосувала за відтермінування обов’язкових касових апаратів для ФОПів

Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Рада розглянула за процедурою ad-hoc та підтримала доопрацьований Податковим комітетом законопроєкт 4439-д про відтермінування обов’язкових касових апаратів (РРО або ПРРО) для ФОПів.

"За" проголосувало 319 депутатів, "проти" - 1, "утримались" - 4. У Парламенті домовились підтримати законопроєкт усіма фракціями.

Коментар Ярослава Железняка, заступника голови Податкового комітету, під час виступу:

"Більше ніж 3 тижні ми спостерігаємо людей біля парламенту. Ми можемо погоджуватися з ними, ми можемо сперечатися, але це ті люди, які зараз стоять під будівлею Верховної Ради в той час, коли вони втрачають прибутки. Тому, що поки вони тут - більшість бізнесів їхніх не працює. І це наш обов'язок сьогодні проголосувати зміни, які частково можуть виправити ситуацію".

Зокрема, законопроєктом впроваджуються:

перенесення фіскалізації ФОПів 2-4 груп до 1 січня 2022 року;

скасування кешбеку;

зменшення списку ризикових видів діяльності;

прив’язка всіх лімітів до ставки мінімальної заробітної плати, в тому числі ліміту фіскалізації.

"Це був компроміс. Ми відміняємо велику кількість штрафів, які найбільше бентежили підприємців і, нагадую: мораторій на перевірки до кінця карантину ніхто скасовувати не буде. Я розумію, що цей текст може не подобатись. Мені він теж не подобається, але це є компромісом", - підкреслив Железняк.

Компромісність законопроєкту підкреслили в усіх фракціях.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада не прийняла законопроєкт Данила Гетманцева №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

Економічна правда