РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2021

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Документ підтримали 289 нардепів.

Представляючи проєкт бюджету-2021, міністр фінансів Сергій Марченко вкотре назвав його "бюджетом можливостей". Зокрема, він заявив, що до другого читання капітальні видатки збільшили на 10,2 млрд грн до 100 млрд грн.

За його словами, зросли видатки на безпеку і оборону до 5,93% ВВП, також передбачено, зокрема, 89 млрд на "Велике будівництво", 4,5 млрд - на розвиток залізниці, 2,4 млрд - на аеропорти.

Він додав, що бюджет збалансований та реальний до виконання і закликав нардепів підтримати його.

На питання, чому не змінюється оборонний бюджет при збільшенні видатків на силові органи, Марченко ще раз вказав, що на сектор безпеки оборони і безпеки закладені рекордні цифри.

"Дефіцит бюджету у 2020 році буде профінансований. Не переживайте, підставами для цього є останні аукціони, макрофінансова допомога. Накопичені видатки на грудень є проблемою, але ми з нею справимся, не переживайте", - запевнив Марченко, відповідаючи на питання нардепів.

На питання щодо збільшення видатків на Офіс президента, міністр запевнив, що між 1 і 2 читанням видатки були зменшені на 273 млн грн.

"Жодних підстав вважати, що ми зменшуємо видатки на оборону, немає", - також запевнив він.

Заступник голови бюджетного комітету ВР Олександр Трухін під час свого виступу заявив, що комітет рекомендує прийняти законопроєкт у 2 читанні та в цілому.

Представник "За майбутнє" Тарас Батенко заявив, що його група "підставить плече" країні і голосуватиме "за".

Представник "Батьківщини" Сергій Соболєв у свою чергу зазначив, що його фракція не голосуватиме "за" без відповіді на питання щодо доплат медикам і лікарям із спецфонду та зарплат вчителів-початківців.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко сказав, що уряд таким бюджетом "хоче підкласти свиню" і це "бюджет на квартал - на 95 квартал". Також він назвав цей закон "бюджетом нахабства".

Представник "ОПЗЖ" Олександр Колтунович, зокрема, розкритикував "надзвичайно великий дефіцит бюджету".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав бюджет-2021 "космічним, бо в ньому є космічна діра - 240 млрд грн дефіциту" та "бюджетом можливостей для Офісу президента". Він заявив, що "Голос" за бюджет голосувати не буде.

Представник "Довіри" Павло Бакунець заявив, що його група голосуватиме "за".

На питання, якою буде базова зарплата для вчителів-початківців, міністр фінансів відповів: "Вчитель без категорії зараз отримує 7580 грн, після зростання отримуватиме 9511 грн. Це після університету".

На питання, чи передбачена допомога і безкоштовна вакцинація у спецфонді для медиків, Марченко відповів: "Передбачене створення спецфонду щодо вакцинації населення та запобіганню поширенню пандемії, у т.ч. підвищення зарплат".

Нагадаємо:

Бюджетний комітет запропонував Раді зберегти у бюджетному кодексі поправку, яка на постійній основі залишить в загальних фондах місцевого самоврядування 13,44% акцизу на паливо, реалізоване на їхній території. Згодом Рада підтримала цю пропозицію.

Раніше Верховна Рада оголосила перерву у засіданні 15 грудня до 16:00 для внесення технічних поправок до Бюджетного кодексу та проєкту бюджету-2021.

Верховна Рада на засіданні 15 грудня прийняла в цілому зміни до Бюджетного кодексу 4100-д. Також під час засідання було внесено ряд правок.

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Економічна правда