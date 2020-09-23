Уряд звільнив українців від пенсійного збору при купівлі житла вперше

Кабмін ухвалив рішення про звільнення українців від сплати пенсійного збору під час першої купівлі житла.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 23 вересня, передає liga.net.

"Цим рішенням уряд визначає порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або знаходяться в черзі на отримання житла", - заявив на засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначається, що зараз пенсійний збір при купівлі житла становить 1% від вартості квартири або будинку.

"Якщо ж пенсійний збір не сплатити, нотаріус просто відмовиться завіряти відповідний договір купівлі-продажу. У той же час, ЗУкраїни "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" та Порядком № 1740, встановлено, що всі громадяни є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за винятком тих, які здійснюють операції з купівлі житла вперше.

Раніше українці, які купували житло вперше, могли повернути пенсійний збір лише через суд", - пише видання.