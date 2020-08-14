Мінфін: Зростання мінімалки збільшить надходження ЄСВ на 1,7 мільярда

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Цього року підвищення мінімальної зарплати відбудеться в межах 300 грн - з 4723 грн до 5000 грн. Це дає можливість поліпшити життя громадян, які отримують мінімальну зарплату, збільшить надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ) до Пенсійного фонду", - зазначив міністр.

За його словами, бізнес, який легально платить офіційну зарплату набагато вище мінімальної, ніяких змін не відчує.

"А компанії, які сплачують податки тільки з 4723 грн мінімальної зарплати, а решту видають у конвертах, скоріше за все, і висловлюють невдоволення. Повинен бути нормальний діалог суспільства, бізнесу і держави", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня та закликав нардепів підтримати законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до 6 тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень", - заявив Зеленський.

6 серпня президентом було зареєстровано законопроєкт №3963 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень – з 1 вересня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня може відбутися позачергова сесія Ради, швидше за все, з ініціативи президента.

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Економічна правда