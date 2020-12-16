Уряд спростив призначення субсидій на комуналку для безробітних

Кабінет міністрів надав можливість отримувати субсидію домогосподарствам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном, а також спростив процедуру призначення допомоги для осіб без доходів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Сьогодні на засіданні уряду удосконалено порядок надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Надано можливість отримувати субсидію домогосподарствам, в складі яких є особи, які офіційно працюють за кордоном в країнах, з якими Україна не уклала договори про соціальне забезпечення, або знаходяться за кордоном в період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку", - йдеться в повідомленні.

Також надано право на отримання житлової субсидії на загальних підставах особам, які набули права власності на житло протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, зокрема, шляхом успадкування, і особам, які не мають доходів і відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Зазначається, що наразі житлова субсидія їм може призначатися тільки за рішенням комісії.

Крім того, розширено перелік каналів інформаційної взаємодії між "Ощадбанком" і одержувачами пільг і житлових субсидій шляхом використання месенджерів, а також встановлено порядок повернення надміру виплачених громадянам пільг і житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Економічна правда