Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

В чому звинувачують банкіра, хто такий взагалі Олександр Гриценко, чи пов'язаний він з Порошенком, і до чого тут медіа холдинг, який продавали оточенню Януковича

В минулі вихідні в Києві затримали голову державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Банкір став одним з головних "ньюзмейкерів" останніх днів.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що його викрали, а потім виявилося, що його, насправді, затримала Служба безпеки.

Гриценка звинувачують в тому, що він начебто допоміг високопосадовцям часів Януковича легалізувати незаконно отримані доходи. А саме, що голова банку допоміг вивести з-під арешту майно, яке було заставою за виданим "Укрексімом" кредитом бізнесмену-втікачу Сергію Курченку для купівлі "Українського медіа-холдингу" (UMH).

Медіа-холдинг тоді Курченко купив у колишнього голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.

Зрозуміти, що відбувається навколо цієї справи, насправді, важко. Йдеться навіть не про те, щоб зрозуміти, чи був злочин, а розібратись, в чому саме звинувачують банкіра, хто такий взагалі Гриценко, як він пов'язаний з Порошенком, і як взагалі продавали згаданий медіа холдинг.

На ці питання ЕП відповідає нижче.

Хронологія подій: від затримання до звільнення під заставу

"Викрадення" Гриценка, яке зрештою виявилось затриманням, відбулось в першій половині дня ближче до обіду.

Першим про викрадення з посиланням на власні джерела повідомив "5 канал", власником якого, як відомо, є Петро Порошенко. Також інформацію про викрадення посиланням на джерела і родичів передавав телеканал "Прямий", який так само пов'язують з Порошенком.

За словами родичів Гриценка, невідомі забрали його в чорний автобус на очах у дитини, з якою він гуляв.

Через декілька годин після цього речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook написала, що ніякого "викрадення не було". Гриценка затримала Служба безпеки за дорученням Генеальної прокуратори. Саму справу, як зазначила вона, веде ГПУ.

Трохи пізніше в СБУ також повідомили, що причина затримання — підозра "у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича".

Наступного дня із заявою щодо цього випадку виступив адвокат затриманого Денис Галанський. За словами адвоката, замість доставки Гриценка до найближчого органу досудового розслідування його "кілька годин возили містом у кайданках, піддаючи тортурам". При цьому адвокат заявив, що главу "Укрексімбанка" затримав прокурор Костянтин Кулик.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід для Гриценка у вигляді застави в розмірі 100 млн грн і взяття його під варту на 50 днів. Утім суд виявився більш гуманним до очільника держбанку. Напередодні стало відомо, Печерський райсуд відпустив його під заставу в розмірі 3 млн гривень.

Хто такий Гриценко і що про нього відомо

Довідка. Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi. Олександр Гриценко був призначений на посаду голови правління "Укрексімбанку" 1 серпня 2014 року. Колективу банку його представила особисто на той час глава НБУ Валерія Гонтарєва. Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював "Укрексімбанк" з початку 2013 року.

Щодо попереднього досвіду банкіра, то він був пов’язаний з роботою і в комерційному і державному секторі.

Так, з червня 2007 року до лютого 2013 року Гриценко працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року — на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

Перед цим Гриценко працював в Міністерстві фінансів. В 2004-2005 роках він був керівником управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики міністерства.

Чому голову "Укрексімбанку" пов’язують з колишнім президентом Петром Порошенком?

Співрозмовники ЕП в фінансових колах називали голову "Укрексіма" банкіром, наближеним до колишнього президента Петра Порошенка. За їхніми словами, їх пов’язують родинні зв’язки дружини колишнього президента. Проте перевірити напевно цю інформацію ЕП не вдалось.

Поряд з цим, в "Укрексімбанку" обслуговувалась майже вся оборонна промисловість країни, яку контролювали менеджери команди Порошенка. Банк також потрапив у скандал у зв'язку з реструктуризацією мільярдного кредиту під 1% річних корпорації "Богдан моторс", якою володів колишній президент.

Так, влітку 2014 року детективи Національного антикорупційного бюро здійснювали обшуки в "Богдан Моторс" "через можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку".

Про продаж UMH

Справа навколо Гриценка так чи інакше стосується скандального продажу "Українського медіа-холдингу" наближеному до Януковича Сергію Курченку. Це вимагає окремого пояснення.

Так, UMH group заснована Борисом Ложкіним в 1994 році як видавничий дім. "Український медіа холдинг" працював на ринках України, Росії, Казахстану і Білорусі. Сукупний тираж усіх його друкованих видань у 2006 році становив 230 млн екземплярів, а сукупна аудиторія — 9 млн осіб.

Станом на 2013 рік UMH group управляла портфелем з понад 50 брендів в Україні. Серед них були Forbes, Vogue, Кореспондент, Фокус, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авторадіо, Аргументи і Факти, Комсомольська правда та інші.

У 2010 році найбільшим власником акцій Advantest Plc, якій належав UMH, був Борис Ложкін з часткою 81,67% (через Integrity International Holding Ltd). Значна частина акцій торгувалася на Франкфуртській біржі. Ще 2,93% акцій належали Torbock Holdings Ltd, яку пов'язували з Concorde Capital.

Крім того, в кожному окремому проекті в UMH були свої партнери, частка яких коливалася на рівні 20%.

У ті роки в UMH хотіли спростити структуру акціонерного капіталу і вели переговори з партнерами про викуп їх часток в спільному бізнесі. Найбільшими партнерами UMH були Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов (журнал "Фокус" і газета "Комсомольская правда"), а також Ігор Суркіс.

Невеликою часткою в проекті володів СКМ Ріната Ахметова — йому належали інтернет-портали bigmir.net, tochka.net та i.ua.

У 2013 році Петро Порошенко продав UMH частину свого медіабізнесу, а саме "Наше радіо" і "KP Media" (журнал "Кореспондент", сайт korrespondent.net і портал bigmir.net). Порошенко та UMH працювали разом з 2007 року — тоді майбутній президент передав в управління медіахолдингу радіостанцію "Радіо п’ять", пізніше перейменовану в "Ретро ФМ".

Як розповідав в інтерв’ю Ложкін, Порошенко тоді вийшов з цього бізнесу "з гарною дохідністю".

Як Курченко купував UMH

В червні 2013 року у ділових ЗМІ з’явилася інформація, що придбанням частки в групі UMH цікавиться компанія СЄПЕК бізнесмена Сергія Курченка, а також МАКО сина тодішнього президента Олександра Януковича.

Ложкін заявляв про плани залучити від 40 млн доларів до 70 млн доларів за частку, весь холдинг він оцінював в 450-500 млн доларів.

Втім, несподівано для всіх була досягнута домовленість про продаж 98% акцій UMH. Покупець — СЄПЕК Курченка.

Сума угоди не розголошувалася. За словами Ложкіна, близько половини від суми угоди акціонери UMH повинні були отримати негайно. Решта виплат були реструктуровані до березня 2014 року.

Сам Курченко в інтерв’ю вже своєму журналу Forbes оголосив суму придбання UMH в розмірі 170 мільйонів доларів, що учасники ринку поставили під сумнів. Згодом стало відомо, що компанія Ложкіна Integrity International Holding LTD отримала від Курченка 315 млн євро.

В результаті угоди 27-річний бізнесмен отримав контроль над журналом "Forbes Україна", який першим написав про схеми самого Курченка, які допомогли йому сколотити капітал, журналом "Кореспондент", який першим опублікував фотографії з закритого маєтку президента Віктора Януковича "Межигір'я" і газетою "Комсомольська правда в Україні", яка на той момент була лідером за кількістю "джинси" серед ЗМІ.

Що було потім? У березні 2014 року Курченка оголосили його у розшук. Тоді ж суд надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача. У грудні 2017 року суд заарештував власність UMH.

У грудні 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані зі спецконфіскацією медіахолдингу Курченка.

У вересні 2019 року суд передав майно, майнові та корпоративні права групи "Український Медіа Холдинг" в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

В чому саме звинувачують Гриценка

Як стверджує слідство, в другій половині 2012 року експерший віцепрем'єр Сергій Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Віктором Януковичем, міністром зборів та доходів Олександром Клименком та "іншими учасниками злочинної організації", вирішили легалізувати незаконно отримані кошти в розмірі 406 млн доларів.

Для цього "представники Сім’ї" вирішили придбати медіахолдинг УМХ. Вони запропонували Ложкіну та іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ посприяти легалізації коштів і продати бізнес.

За даними Генпрокуратури, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка та інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держави.

Курченко для придбання UMH у Бориса Ложкіна взяв кредит в державному "Укрексімбанку". Для "СЄПЕК Медіа Інвест" була відкрита кредитна лінія в розмірі 80 млн доларів і 639,4 млн грн.

В якості забезпечення за кредитом були надані депозити на 50 млн доларів і казначейські зобов'язання на 50 млн доларів, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума 45,27 млн ​​доларів.

Після зміни влади у 2014 році державний "Укрексім" очолив наближений до президента Порошенка фінансист Олександр Гриценко.

За даними слідства, в серпні 2014 року Курченко, який вже втік закордон, запропонував експершому віцепрезиденту УМХ Григорію Шверку продовжити реалізацію "злочинного плану" спільно з Ложкіним, ексзаступником голови АП Олексієм Філатовим з відома і за погодженням з президентом Порошенком.

За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на "Наше Радіо".

"Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна, Порошенка, Філатова і Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму 506 млн доларів", — оголосив скандальне обвинувачення прокурор в суді.

Тим самим Гриценко приєднався до злочинної організації, вважає Генпрокуратура.

Які ще справи є навколо продажу UMH

За два роки після продажу UMH, угодою зацікавились правоохоронці Австрії. Вони помітили дивні перекази коштів з одних офшорів на інші через рахунки в австрійських банках і запідозрили, зокрема, Ложкіна у відмиванні коштів.

Сам Ложкін стверджував, що історія 2013 року – це "звичайний бізнес".

У лютому 2018 року вийшло розслідування Al Jazeera, у якому стверджувалося, що австрійські прокурори закрили цю справу, не отримавши жодної інформації від українських колег.

Однак журналісти наполягали, що Курченко заплатив за медіа-бізнес "брудними" грошима.

"Майже третина грошей, отриманих Ложкіним та його інвесторами від продажу, була отримана шахрайським шляхом та має незаконне походження", – вважають автори розслідування.

За даними Al Jazeera, вигоду від угоди Ложкіна–Курченка, ймовірно, отримав і Порошенко, який на той момент через офшори все ще володів акціями UMH. Сам президент це заперечував.

На наступний день після президентських виборів, на яких переміг Володимир Зеленський, Генеральна прокуратура викликала на допити кількох представників його оточення — Ложкіна, Філатова, ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву. Всі троє відмовилися прийти на допит. Згодом адвокати Ложкіна все ж прийшли до ГПУ, однак не змогли отримати підозру.