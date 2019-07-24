НАБУ назвало причину обшуків у "Богдан Моторс"

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ "Богдан Моторс" через можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку".

Про це повідомила прес-служба НАБУ в Facebook.

Також у НАБУ назвали попередню правову кваліфікацію — ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем").

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Укрексімбанк", - зазначили у НАБУ.

І нагадали, що 100% акцій "Укрексімбанку" належать державі в особі Кабінету Міністрів.

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", - резюмували в НАБУ.

Як раніше зазначили в "Богдан Моторс", йдеться про реструктуризацію кредиту, яка була відкритою. І пояснили, що корпорація була змушена взяти кредит в "Укрексімбанку" для будівництва заводів, і банк пішов їй на зустріч.

Нагадаємо:

24 липня НАБУ вдруге за останній місяць прийшло з обшуками до офісіу "Богдан Моторс".

19 липня НАБУ вже проводило обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс".

Попередня правова кваліфікація справи - ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).

У той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".

Економічна правда