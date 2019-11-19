У Ложкіна прокоментували справу голови "Укрексімбанку"

У пресслужбі екс-глави адміністрації президента і екс-власника УМХ Бориса Ложкіна назвали арешт голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка частиною старої політичної історії.

Про це заявила прес-секретар Ложкіна Марія Попова, коментуючи заяву Генпрокуратури про звинувачення, висунуті Гриценку.

"Ми вважаємо, що цей арешт - частина старої політичної історії, яка звучала у виконанні прокурора Кулика в березні цього року.

Черговий збіг медійних подій, в яких зручно згадати ім'я п’ятого президента країни і колишньої глави НБУ для вирішення політичних завдань (що власне зараз і відбувається в медійному просторі)", - сказала вона.

"Наскільки ми розуміємо, банкіра звинувачують в тому, що він "не перешкоджав" поверненню кредиту державному банку - це революційний підхід в розумінні роботи банків і застав", - додала Попова.

Під "старою політичною історією" мається на увазі те, що Генпрокуратура (прокурор у цій справі Костянтин Кулик) 22 квітня викликала на допити кількох представників оточення Порошенка — Ложкіна, ексзаступника глави АП Олексія Філатова, ексочільницю НБУ Валерію Гонтареву у справі олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Всі троє відмовилися прийти на допит.

Згодом адвокати Ложкіна все ж прийшли до ГПУ, однак не змогли отримати підозру.

Нагадуємо:

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

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