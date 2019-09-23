Суд передав медіахолдинг UMH Курченка в управління АРМА

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами майно, майнові та корпоративні права групи "Український Медіа Холдинг" (UMH), на які був накладений арешт.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову суду.

За даними ГПУ, у 2013 році група Сергія Курченка придбала акції UMH Group. Частину коштів у розмірі 246,1 млн доларыв було сплачено TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації".

Іншу частину коштів на здійснення угоди в розмірі 160 млн доларів було одержано за рахунок кредиту, наданого Укрексімбанком для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" (з терміном погашення до 27.10.2022).

"На думку прокурора, зазначені фінансові операції, пов`язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн доларів, наданого АТ "Укрексімбанк" для ТОВ "Ветек Медіа Інвест" за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - йдеться в судових матеріалах.

Нагадаємо:

У березні 2014 року Курченку оголосили підозру за спільне з іншими особами розкрадання майна держпідприємства ПАТ "Укргазвидобування" та оголосили його у розшук.

Тоді ж Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо олігарха-втікача Сергія Курченка.

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

До введення тимчасової адміністрації "Брокбізнесбанк" контролювався бізнесменом Сергієм Курченком.

Курченко є у санкційному списку ЄС разом із екс-президентом Віктором Януковичем, екс-прем'єром Миколою Азаровим, колишнім главою МВС Віталієм Захарченком, екс-генпрокурором Віктором Пшонкою та його сином Артемом та іншими екс-посадовцями.

24 травня його вперше внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства.

У грудні 2017 року суд заарештував власність UMH Курченко.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача.

У грудні 2018 року Луценко заявив, що прокуратура проводить дії, пов'язані зі спецконфіскаціей медіахолдингу Курченка.

22 грудня того ж року Печерський райсуд Києва відмовився передати майно медіахолдингу UMH group Нацагентству з виявлення, розшуку та управління корупційними активами. Причина: прокурор не надав доказів, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.