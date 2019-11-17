Адвокат голови "Укрексімбанку" назвав його затримання "бандитським викраденням"

Адвокат глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка заявив про тортури його підзахисного і що затримання відбулося з порушенням закону.

Джерело: коментар захисника Гриценко Дениса Галанського, повідомляє "Інтерфакс-Україна", "Прямий"

Дослівно: "СБУ коментує влаштований співробітниками спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його затриманням за дорученням Генеральної прокуратури України", - заявив Галанський.

Деталі: За словами адваката, замість доставки Гриценка до найближчого органу досудового розслідування його "кілька годин возили містом у кайданках, піддаючи тортурам".

Також Галанський заявив, що під приводом медичного огляду Гриценка "доставили до лікарні, але після прибуття адвокатів від огляду відмовилися і відвезли в ізолятор, а протокол почали складати через 8 годин".

При цьому адвокат заявив, що главу "Укрексімбанка" затримав прокурор Костянтин Кулик.

Що передувало:

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Українська правда