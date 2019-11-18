Прокуратура просить заарештувати главу "Укрексімбанку": застава 100 мільйонів

Прокурор клопоче про запобіжний захід для голови "Укрексімбанку" Олександра Гриценка у вигляді застави в розмірі 100 млн грн і взяття його під варту на 50 днів.

Джерело: кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" із засідання в Печерському райсуді Києва, "Українська правда".

Деталі: Сторона защита настаивает на незаконном задержании Гриценко. Адвокати вважають, що підозру їх підзахисному оголошено не було.

Передісторія:

16 листопада ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Згодом у СБУ заявили, що Гриценка затримано за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Гриценко очолив державний "Укрексімбанк" у 2014 році, був призначений на посаду ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою, у 2017 р. був одним з претендентів на посаду голови НБУ після рішення Гонтаревої піти у відставку.

Українська правда