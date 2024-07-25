Новини 25 липня: рейтинг України впав до переддефолтного, третині вистачає грошей тільки на їжу
Про кредитний рейтинг. Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до "C" з "CC" (з ймовірного до неминучого).
Про арешт очільник київського метро. Виконувачу обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про фінанси українців. Третині (32%) сімей України грошей вистачає лише на їжу – купувати одяг складно.
Про електроенергію. Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністра України Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни.
У п'ятницю 26 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 05:00 до 24:00.
Про монетарну політику. Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.
Про загадку аварії на АЕС. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що міністр енергетики Герман Галущенко збрехав, коли заявляв, що аварії на Південноукраїнській АЕС - російський фейк.
Водночас Міністерство енергетики України вчергове спростувало інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши її російською пропагандою.
Про Кононова. За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.
Про lifecell. Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.
Про зміни в податках. Новий проєкт Закону щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку.
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