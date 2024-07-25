Новини 25 липня: рейтинг України впав до переддефолтного, третині вистачає грошей тільки на їжу

Про кредитний рейтинг. Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті до "C" з "CC" (з ймовірного до неминучого).

Про арешт очільник київського метро. Виконувачу обов'язків начальника КП "Київський метрополітен" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про фінанси українців. Третині (32%) сімей України грошей вистачає лише на їжу – купувати одяг складно.

Про електроенергію. Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністра України Денису Шмигалю розглянути петицію про заборону підвищення цін на електроенергію в умовах війни.

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У п'ятницю 26 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 05:00 до 24:00.

Про монетарну політику. Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Про загадку аварії на АЕС. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що міністр енергетики Герман Галущенко збрехав, коли заявляв, що аварії на Південноукраїнській АЕС - російський фейк.

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Водночас Міністерство енергетики України вчергове спростувало інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши її російською пропагандою.

Про Кононова. За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ "Вінницяпобутхім", яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов.

Про lifecell. Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Про зміни в податках. Новий проєкт Закону щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку.

Ексклюзиви ЕП.

За неповні три роки FPV-дрони пройшли шлях еволюції від статусу "весільних" до основного засобу ураження ворога на полі бою. Куди далі рухатиметься ця галузь?

Історія про трьох шахраїв у сфері криптовалют, через яких користувачі та інвестори втратили понад 14 млрд дол.