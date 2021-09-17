"ДТЕК" Ахметова замовив ще 150 тисяч тонн вугілля зі США

фото: дтек Енерго

"ДТЕК" Ріната Ахметова погодив із американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Україну двох судових партій американського енергетичного вугілля обсягом 150 тис т.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Енерго".

Зазначається, що загальний об'єм домовленостей із постачальником - 150 тис т.

"Очікується, що вугілля буде доставлене до України двома судовими партіями: перша - в грудні 2021 року, друга - у січні наступного року", - додають в компанії.

У "ДТЕК" нагадали, що це другий контракт компанії на імпорт вугілля із США - перший (на поставку 75 тис т.) підписали з іншим постачальником наприкінці серпня.

"Домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону, тому нові партії палива призначені для потреб, передусім, Запорізької, Ладижинської та інших ТЕС ДТЕК Енерго", - пояснили в "ДТЕК Енерго".

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Нагадуємо:

Міністерство енергетики ініціює залучення коштів Держрезерву для закупівлі вугілля для ПАТ "Центренерго" обсягом орієнтовно 1 млн тонн.

Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україні необхідно імпортувати приблизно 3,5 млн тонн енергетичного вугілля на протязі майбутнього опалювального сезону.

В "Укренерго" наголошують - ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС, попри зменшення їх виробництва, не змінюється і залишається критичною, на складах ТЕС в 2,2 рази менше вугілля, ніж має бути на 30 серпня.

"Нафтогаз" разом із Міненерго вивчають можливість купівлі вугілля на світовому ринку для потреб ПАТ "Центренерго" з подальшим перепродажем виробленої електроенергії.

"ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова та державне ПАТ "Центренерго" погодили з американською компанією поставку 75 тис тонн енергетичного вугілля - об'єм вугілля розподілять рівними частинами (по 37,5 тис т) для потреб ТЕС приватної і державної генерацій.

В "Укренерго" заявляють, що ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС не змінюється та залишається критичною - на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.

У ПАТ Центренерго просять держбанки прокредитувати підприємство, немає коштів забезпечити достатній запас вугілля для стабільного проходження опалювального сезону власним коштом.

Міністерство енергетики підвищило планові обсяги накопичення вугілля до початку опалювального сезону для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до 3 млн тонн.

Оператор системи передачі Укренерго повідомляє про подальше зниження запасів вугілля на теплоелектростанціях на 2,7% за тиждень, крім цього запаси палива на 36,4% менше за норму на 9 серпня.

Економічна правда