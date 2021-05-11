Вітренко заявив про некомпетентність наглядової ради "Нафтогазу"

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про некомпетентність наглядової ради компанії, зокрема, за його словами, у наглядовій раді немає юристів, які б розбиралися в українському антимонопольному законодавстві.

Про це він заявив в ефірі Суспільного.

Вітренко заявив, що у ситуації з "Нафтогазом" ця проблема проявилась у тому, що наглядова рада визнавала відмінною роботу правління в умовах величезних збитків.

"Падає видобуток, третій рік поспіль. У наглядовій раді немає жодного фахівця з видобутку, який би мав відповідну фахову освіту і досвід роботи. Як людина без спеціальності може контролювати таку професійну галузь, як видобуток газу?", - заявив Вітренко.

Також, за його словами, у наглядовій раді компанії немає юристів, які б розбиралися в українському антимонопольному законодавстві.

"Вони не розуміють український контент. Вони вірять в те, що їм говорить голова правління. Це нормально чи це системна помилка існуючої моделі корпоративного управління?" - додав він.

"Це також питання до тих, хто призначав наглядову раду. І міжнародні інститути брали в цьому участь", - підкреслив Вітренко.

Роботу наглядової ради Вітренко також розкритикував в інтерв'ю НВ Бізнес.

"Ефективна наглядова рада починається з дуже чіткої постановки завдань перед компанією. А для цього є відповідний механізм, який часто не використовується в належній мірі, - це по-англійськи strategic directions, тобто стратегічні напрямки діяльності. Їх має оперативно встановлювати держава. Зараз є політики власності. Але на практиці це неробочий механізм.

Не може бути універсальних компетентних людей, не можна розбиратися в усьому. Некомпетентні люди не можуть ефективно контролювати і регулювати менеджмент, а в цьому завдання наглядової ради. Якщо в наглядовій раді Нафтогазу, наприклад, не було жодного реального фахівця у газовидобутку, то й очікувати, що наглядова рада проконтролює ефективність діяльності Нафтогазу в частині видобутку складно, розумієте?", - сказав голова правління НАК.



"Але іноді просто немає підстав вважати, що вони реально розуміють, що в цих держкомпаніях відбувається. Вони часто не професіонали в операційній діяльності в українському контексті", - додав Вітренко.

За його словами, реформа корпоративного управління "зробила кілька неправильних поворотів".

"Зараз у багатьох випадках є обґрунтовані закиди в тому, що ця реформа не забезпечує наявність дієвого механізму, який би змушував менеджмент ефективно працювати в інтересах суспільства.

Ми бачимо ознаки неефективної роботи держкомпаній. Це очевидна проблема, яку потрібно вирішувати. А в окремих випадках ми бачимо, що і немає ізоляції від політичного втручання і навіть іноді корупції. Хоча є великий прогрес", - резюмував він.

"Але давайте говорити про майбутнє. Я сподіваюся, що найближчим часом проведуть конкурс, буде наглядова рада з більшістю незалежних директорів, у тому числі з міжнародним авторитетом і розумінням, у хорошому сенсі слова, українських реалій.

Але є значна ймовірність, що, як і минулого разу, міжнародні партнери запропонують політичний компроміс, скажімо так. Замість сухого професійного конкурсу за стандартами ОЕСР, запропонують якихось своїх представників", - припустив також Вітренко.

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Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та відсторонення наглядової ради не вплинуло на переговори України із міжнародними партнерами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду провести зміни у керівництві "Нафтогазу" було прийняте згідно із законодавством.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва "Нафтогазу" - поганий сигнал і потенційна міжнародна шкода іміджу України.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

Кабмін підготував тези про те, як коментувати і як відповідати на незручні питання по ситуації з кадровими змінами в "Нафтогазі".

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.