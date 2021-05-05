Наглядова рада "Нафтогазу" прокоментувала "невдачі", у яких її звинувачує уряд

Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" прокоментували "невдачі", про які заявив уряд, оцінюючи роботу ради, та заявили про порушення стандартів корпоративного управління при звільненні Андрія Коболєва.

Про це йдеться у листі до прем'єра Дениса Шмигаля за підписом незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", текст якого є в розпорядженні ЕП.

У своєму листі до Шмигаля голова наглядової ради Клер Споттісвуд та незалежні члени Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден нагадали, що члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подали компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Відповідно до статуту компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Також наглядова рада надала відповіді на питання, порушені у розпорядженні уряду щодо "невдач" наглядової ради та правління "Нафтогазу".

"Нормалізований прибуток за 2020 рік, за винятком резервів сумнівних боргів та компенсації за виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, складає 3,2 млрд грн, а це вище, ніж у попередньому році – 2,6 млрд грн, незважаючи на низькі ціни на енергоресурси та падіння попиту.

За підсумками 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 141 млрд грн у формі податків і дивідендів уряду, що становить приблизно 13% загальних надходжень до державного бюджету", - йдеться у листі.

У наглядовій раді пояснили, що виникнення фінансового збитку за 2020 рік є результатом застосування МСФЗ, яке обґрунтовує нарахування резервів сумнівних боргів.

"Сумнівні борги переважно включають заборгованість, по-перше, регіональних газопостачальних компаній, які не сплачують за газ, отриманий до скасування режиму ПСО для побутових споживачів; і, по-друге, від теплокомуненерго, які зазнали впливу несприятливих економічних умов, внаслідок чого повільно сплачують свої борги.

Ми сподіваємось, що частина цієї заборгованості буде врешті погашена внаслідок активного застосування процедур стягнення, у судовому порядку та за підтримки уряду", - додали члени наглядової ради.

Також вони прокоментували рішення Кабміну оцінити роботу наглядової ради незадовільною.

"Рух грошових коштів від операційної діяльності за 2020 рік складає 19,5 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує операційний грошовий потік 2019 року, який складав 6,9 млрд грн.

Капітальні витрати у 2020 році становлять 15 млрд грн, що нижче запланованого обсягу у 20 млрд грн та на 46% менше, ніж у 2019 році. Це сприяло збереженню необхідного рівня інвестицій компанії у нарощування видобутку за рахунок власних грошових коштів", - йдеться у листі.

У наглядовій раді додали, що вільний рух грошових коштів залишається стабільним на рівні 8,1 млрд грн, а витрати та інвестиції Групи не перевищували її доходи.

"Загальний внесок Нафтогазу до державного бюджету у 2020 році становив 141 млрд грн.

Такі надзвичайні результати були досягнуті завдяки рішучій трансформації, яка впроваджувалася у 2020 році на чолі із сформованим на початку року правлінням.

Наразі компанія увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року, що стало досягненням чинного правління до зміни голови правління", - підкреслюється у листі.

Члени наглядової ради додали у листі, що представники "Нафтогазу" неодноразово надавали пояснення щодо цих цифр уряду, а тому "вони не мали би стати несподіванкою, зокрема результати за 2020 рік, відображені згідно з МСФЗ, які обговорювались на різних рівнях уряду".

"Також хочемо зазначити, що колишній голова правління та директор фінансовий регулярно обговорювали з урядом, включаючи Міністерство фінансів, яким чином компанія може сприяти подоланню поточних проблеми з наповненням державного бюджету", - додали вони.

"Ми не маємо сумнівів щодо повноважень акціонера припинити наші повноваження, навіть достроково. Це виключна компетенція КМУ як нашого акціонера.

Однак зміна голови правління, що, вочевидь, належить до компетенції наглядової ради, є порушенням стандартів корпоративного врядування, особливо враховуючи, що за погодженням з КМУ та президентом строк повноважень голови правління було нещодавно продовжено на чотири роки.

І цей безпрецедентний крок є порушенням стандартів корпоративного врядування ще й через відсутність належних процедур, включаючи попередню комунікацію з наглядовою радою", - наголосили у наглядовій раді.

Коментуючи питання перепризначення членів наглядової ради, автори листа заявили, що має бути розроблений кращий номінаційний процес, який "гарантуватиме відсутність надмірного політичного впливу".

"Якщо уряд мав певні суттєві перестороги щодо роботи попереднього голови правління, це також було б необхідно обговорити з наглядовою радою, оскільки і він, і ця наглядова рада завжди керувалися тим, що, як ми вважали після належних дискусій, відповідає кращим інтересам компанії та в довгостроковій перспективі – інтересам акціонера і, зрештою, України.

У зв’язку з цим нагадаємо, що розглядаючи питання продовження повноважень попереднього голови правління, наглядова рада жодного разу не вважала Юрія Вітренка можливим кандидатом на цю посаду. Крім того, до складу нового правління в 2020 році він також не був обраний", - йдеться у листі.

"Ми не можемо підтримувати радянські методи, якими наглядову раду позбавляють компетенції лише на короткий проміжок часу для того, щоб змінити голову правління. І все це відбулося на підставі одного і того самого рішення загальних зборів акціонерів у день, коли наглядова рада не мала повноважень.

Це просто знущання над основоположними практиками корпоративного врядування. Ба більше, всупереч кращим практикам належний конкурс на заміщення посади голови правління не проводився. Особливо викликає занепокоєння те, що новопризначений голова правління раніше був звільнений з компанії з об’єктивних причин", - наголосили члени наглядової ради.

"Багато хто з членів теперішнього складу правління та вищої керівної ланки працювали з Юрієм Вітренком, коли він був працівником Нафтогазу, і слід очікувати, що багато хто з них вирішить припинити роботу в Нафтогазі під його керівництвом, зокрема внаслідок такого непрозорого та сумнівного процесу призначення.

І на їхнє бажання залишитися навряд чи вплинуть негативні (і часто безпідставні) публічні коментарі Юрія Вітренка з низки питань, які він виголошував напередодні та після свого призначення", - додають вони.

Автори листа додали, що "цій наглядовій раді буде важко працювати з Юрієм Вітренком на посаді голови правління".

"На посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, він пропонував КМУ оцінити нашу роботу та роботу правління незадовільною.

Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів.

Як ми розуміємо, Закон України "Про запобігання корупції" прямо забороняє такі призначення, а саме працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у компаніях, на які вони мали вплив, протягом року з дня припинення відповідних повноважень", - підкреслюють вони.

"Єдина наша рекомендація полягає в тому, щоб уряд і президент вивчили шляхи оперативного усунення наслідків шкоди, заподіяної компанії та репутації країни з точки зору корпоративного врядування.

Існує ризик, що ціна такої шкоди буде набагато вищою, ніж фінансовий збиток за 2020 рік, який Нафтогаз мусив відобразити через належне застосування вимог МСФЗ", - резюмували члени наглядової ради.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Члени комітету з вибору наглядових рад, припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Економічна правда