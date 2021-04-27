Офіційно: Нафтогаз отримав 19 мільярдів збитку за 2020 рік

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, презентація групи.

Сукупний збиток групи становив 33,2 млрд грн проти 2 млрд грн прибутку у 2019 року.



За словами голови Нафтогазу Андрія Коболєва, збитки спричинили рекордно низькі ціни на нафту та газ на світовому ринку, зокрема європейському. Крім того, криза вплинула на обсяги споживання та на здатність споживачів за них розраховуватися.

Як продовжив фінансовий директор Пітер ван Дріл, чималого впливу на показники 2020-го року мали борги газзбутових компаній, що після скасування ПСО (покладених спеціальних обов’язків) заборгували "Нафтогазу" понад 20 мільярдів гривень.

Так, протермінованими залишаються платежі за частину поставок до 31 липня 2020 року на умовах ПСО (яке скасували з 1 серпня 2020 року). Це стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 23,2 млрд грн за 2020 рік та вплинуло на прибутковість і рух грошових коштів від операційної діяльності. Крім того, 11 мільярдів гривень "Нафтогазу" заборгували теплові компанії.

У комерційному сегменті компанія отримала 15,7 млрд грн збитків, тоді як від розвідки та видобування – 28 млрд грн прибутку (на 36% менше за 2019 рік). Від "Укрнафти" група отримала 9,6 млрд грн прибутку – для порівняння, у 2019 році збиток становив 1,3 млрд грн.

Нормалізований прибуток компанії за 2020 рік, за виключенням резервів сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн. У четвертому кварталі 2020 року збиток склав 2,0 млрд грн, порівняно зі збитком 10,3 млрд грн за відповідний період у 2019 році.

Зазначається, що група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року.

Валовий видобуток природного газу склав 14,9 млрд куб. м, а продаж – 18,2 млрд куб. м за рік. Капітальні витрати склали 15,0 млрд грн, що нижче запланованого обсягу у 20,0 млрд грн та на 46% менше, ніж у 2019 році.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 29,2 млрд грн в кінці 2020 року. EBITDA (прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2020 році становила 23,4 млрд грн, у 2019 році – 31,2 млрд грн.

Загальний внесок до держбюджету становить 141,0 млрд грн. У 2020 році було сплачено дивідендів у розмірі 39,6 млрд грн, а наприкінці 2019 року – 8,5 млрд грн.

У Нафтогазі зазначили, що показники за 2019 рік вказані з урахуванням 56 млрд грн компенсації від Газпрому за результатами арбітражу.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" за підсумками 2020 року очікує отримати збиток в 11,8 млрд грн - при цьому, раніше очікувався прибуток в 11,5 млрд грн.

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда