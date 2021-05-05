Призначення Вітренка у "Нафтогаз" порушує вимоги закону – ЦПК

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Про це повідомив у Facebook голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

"Призначення Вітренка Головою правління НАК "Нафтогаз" порушує вимоги та обмеження ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції". Надіслали до НАЗК відповідне звернення.

Там мають перевірити наведені нами факти та ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд. Дискусія "хто кращий Коболєв чи Вітренко" не має значення, якщо призначення/звільнення будь-кого з них порушує закон. Успішні держави неможливі без поваги до правил і процедур", - написав він.

У зверненні до голови НАЗК Олександра Новікова ЦПК нагадує, що у грудні 2020 року Вітренка призначили першим заступником міністра енергетики, поклавши на нього тимчасове виконання обов'язків міністра.

Відповідно до розпорядження уряду від 28 квітня 2021 року - перед призначенням Вітренка главою "Нафтогазу" - зазначене вище розпорядження про призначення в Міненерго визнано таким, що втратило чинність.

Також 28 квітня Вітренка звільнили з посади першого заступника міністра енергетики згідно з поданою заявою.

Громадська організація нагадує, що розпорядженням уряду Вітренка 28 квітня обрали та призначили з 29 квітня головою "Нафтогазу", а розпорядженням Кабміну від 29 квітня - затверджено умови контракту.

ЦПК зазначає, що ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції" встановлює деякі обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення або припинення такої діяльності в інший спосіб.

"Тобто, такі обмеження поширюються на осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, а відповідно до пп. "а" п. 1 ч. 3 ст. 3 закону до таких осіб належать, зокрема, міністри та їх заступники. Отже, Вітренко Ю.Ю. зобов’язаний дотримуватись вимог та обмежень, встановлених ст. 26 Закону.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 26 закону, особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року до дня припинення виконання таких функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців", - цитує ЦПК норму закону.

У зверненні до НАЗК зазначається, що протягом виконання повноважень в.о. міністра енергетики України Вітренко здійснював також і повноваження щодо підготовки та прийняття рішень стосовно діяльності "Нафтогазу".

Зокрема, як заявляє ЦПК, на засіданні 3 березня 2021 року Кабмін за пропозицією в.о. міністра енергетики Вітренка прийняв протокольне рішення, зокрема, щодо продажу АТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року 100% обсягів відпуску товарного газу всім учасникам ринку газу на умовах, не гірше, ніж для Групи Нафтогаз.

"Зазначене підтверджується, зокрема, відеозаписом прямої трансляції засідання Кабінету Міністрів України від 03.03.2021.

Таким чином, Вітренко Ю.Ю. протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в.о. міністра енергетики) здійснював повноваження з підготовки протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України", - стверджує ЦПК.

Також організація нагадує, що 12 лютого 2021 року Вітренко звертався до прем'єра з пропозицією невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами наглядової ради компанії та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад.

"Також Вітренко Ю.Ю. запропонував провести аудит ефективності діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України" та всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз. Вказана пропозиція була обґрунтована, зокрема, незадовільними результатами фінансової діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України".

Зі змісту зазначеного листа вбачається, що Вітренко Ю.Ю. на посаді в.о. міністра енергетики фактично здійснював контроль та нагляд за діяльністю АТ "НАК "Нафтогаз України".

З огляду на зазначене, відповідно до ст. 26 закону, Вітренку Ю.Ю. заборонено укладати трудовий договір (контракт) з НАК "Нафтогаз України". Однак, цю заборону ним було порушено", - додає ЦПК.

Відповідно до абз 1. ч. 2 ст. 26 закону, порушення встановленого обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору, зазначають активісти.

"Центр протидії корупції" заявляє, що з урахуванням зазначеного контракт з Вітренком підлягає припиненню, а рішення про його призначення головою правління "Нафтогазу" "підлягає скасуванню як таке, що прийняте з порушенням вимог закону".

У зв'язку із наведеними фактами у НАЗК просять перевірити викладені у зверненні факти і обставини та провести перевірку дотримання Вітренком вимог ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції".

"У разі встановлення ознак порушень ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції" у діях Вітренка Ю.Ю. або інших осіб вжити заходів, передбачених законодавством, щодо його притягнення до передбаченої законом відповідальності.

У разі встановлення ознак порушень ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції" вжити у межах повноважень заходи щодо забезпечення припинення контракту Вітренка Ю.Ю., а також скасування рішення про його обрання та призначення головою правління НАК "Нафтогаз України", - додали в ЦПК.

Зазначимо, що раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Члени комітету з вибору наглядових рад, припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Економічна правда