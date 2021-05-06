Уряд підготував рекомендації, як коментувати кадрові зміни в "Нафтогазі" – ЗМІ

Кабмін підготував тези про те, як коментувати і як відповідати на незручні питання по ситуації з кадровими змінами в "Нафтогазі".

Документ опублікувало "Дзеркало тижня".

"Основний наголос у більшості готових відповідей робиться на поганих фінансових результатах компанії, та провалі програми нарощення власного видобутку газу", - пише видання.

Зокрема, на питання, чи не був Вітренко призначений з порушенням антикорупційного законодавства, яке забороняє призначення керівниками держкомпаній тих посадовців, які раніше у виконавчій владі здійснювали повноваження щодо контролю та нагляду за цими державними компаніями, радять наполягати, що Вітренко в Міненерго не мав повноважень для нагляду за діяльністю "Нафтогазу".

"Деякі політики та громадські діячі маніпулюють нормами антикорупційного законодавства, яке забороняє призначення керівниками державних компаній тих посадовців, які раніше у виконавчій владі здійснювали повноваження щодо контролю та нагляду за цими державними компаніями.

Але насправді Юрій Вітренко як перший заступник міністра енергетики не мав таких повноважень для контролю та нагляду за діяльністю Нафтогазу або навіть для того, щоб готувати відповідні проекти рішень Кабміну, які б означали якесь регулювання діяльності Нафтогазу, контроль чи нагляд за роботою компанії. Нафтогаз є самостійним економічним суб’єктом, а рішення щодо нього можуть прийматися тільки Кабміном за поданням і після підготовки Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а не Міністерством енергетики.

Міністерство енергетики відповідає за розробку та впровадження політик, які регулюють в тому числі й нафтогазову галузь. Але ця галузь не дорівнює одній компанії – Нафтогазу. Якщо на цій підставі забороняти Вітренку очолювати компанію, то цей абсурд за аналогією означатиме, що можна заборонити, наприклад, міністру фінансів після відставки взагалі де-небудь працювати, оскільки від податкової політики, на яку міністр фінансів має вплив, залежать усі компанії в країні", - йдеться у документі із рекомендаціями.

Також радять підкреслювати, що призначення Вітренко у "Нафтогаз" відбувалося "у відповідності з законом і заради інтересів суспільства".

Водночас на питання "Якщо скажуть, що не можна було чіпати наглядову раду", радять відповідати:

"Такий захист ідеї наглядових рад попри об’єктивні факти проблем у компанії призводить тільки до дискредитації ідеї та загалом принципів корпоративного управління. Збитки Нафтогазу - це об’єктивно.

Замість 11,5 мільярдів гривень прибутку, який обіцяв сам екс-керівник компанії, Нафтогаз показав 19 мільярдів збитків. Провал виконання обіцянок по збільшенню видобутку газу – це також об’єктивно. Усе суспільство знає про це.

Як можна перед суспільством захищати наглядову раду, яка просто "наглядала" за цим і нічого не робила? Або як можна захищати керівника компанії, який не тільки не міг дати перспективи по збільшенню видобутку газу, але й не акцентував на цьому у своїй роботі? Такий захист однозначно йде у мінус самим цим людям, які так захищають екс-керівника компанії".

Також "Дзеркало тижня" наводить основні посили з тез, як рекомендують відповідати на питання щодо реакції західних партнерів на ситуацію в "Нафтогазі".

Зокрема, видання цитує такі посили з документу з рекомендаціями:

"західних політиків чи дипломатів і не має цікавити те, що цікавить нашу владу та суспільство";

"важливо корректно оцінювати заяви, які зараз лунають. Що захищають на Заході? Не прізвище, а принципи – корпоративне управління. Ми підтримуємо корпоративне управління, ми вже третій рік захищаємо від нападок з різних боків наглядові ради в державних компаніях";

"треба віддати Андрію Коболєву належне. Разом з командою в Нафтогазі від 2014 року він зробив багато. Але – разом з командою. У якій був в тому числі й Юрій Вітренко на одній з провідних позицій".

"Оскарження у судах поставить Коболєва в один ряд з такими діячами, як екс-очільник ДФС Роман Насіров чи які-небудь недоброчесні прокурори, які позвільняли з системи, а вони намагаються поновитись через суди", - також йдеться у тезах.

"У відповідь на питання, чому тоді не змінити керівництво Укрзалізниці, де фінансова ситуація значно гірша, пропонують наступну тезу: "ситуація в УЗ особлива і пов’язана вона, перш за все, з тим, що досі існує несправедливість у тому, що не всі, хто користується послугами компанії, сплачує за це справедливу ціну", - пише "Дзеркало тижня".

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.