Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Про це йдеться у заяві наглядової ради, опублікованій на сайті компанії.

"Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання як тільки її повноваження були поновлені для того, щоб забезпечити безперервність належного корпоративного врядування компанії. Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі", - йдеться у заяві.

У наглядовій раді додали, що "скористаються наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень".

Акціонера обіцяють поінформувати щодо деталей на початку наступного тижня.

Голова наглядової ради Клер Споттісвуд пояснила цей крок "тотальним знищенням корпоративного управління".

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

В ЄС заявили про серйозну стурбованість останніми змінами в керівництві НАК "Нафтогаз України" і готують з цього приводу окрему заяву.

Міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що під час зміни керівника та перезавантаження наглядової ради "Нафтогаз" уряд дотримався процедури, новий очільник компанії Юрій Вітренко наголосив на необхідності проведення конкурсу на місця незалежних членів ради.

Економічна правда