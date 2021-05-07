Шмигаль: Ротація у керівництві "Нафтогазу" відбулась згідно із законом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду провести зміни у керівництві "Нафтогазу" було прийняте згідно із законодавством.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передає "Укрінформ".

"Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві Нафтогазу. Всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду. Звичайно, український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні, цілого ряду. Корпоративна - серед них, це важливий момент розвитку нашої держави", - сказав прем'єр.

Читайте також: Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва?

Нагадуємо:

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що остання зміна керівництва "Нафтогазу" - поганий сигнал і потенційна міжнародна шкода іміджу України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рівень і якість підтримки України залежить від рівня проведення реформ у галузі управління та антикорупції, і маркером рівня проведення реформ є МВФ.

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

Кабмін підготував тези про те, як коментувати і як відповідати на незручні питання по ситуації з кадровими змінами в "Нафтогазі".

"Центр протидії корупції" надіслав до НАЗК звернення щодо обставин, які можуть свідчити про порушення головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком вимог і обмежень, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції".

Раніше про конфлікт інтересів у Вітренка заявили в наглядовій раді "Нафтогазу".

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.