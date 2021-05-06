Зеленський не відповів на питання журналістів про ситуацію в "Нафтогазі"

Президент України Володимир Зеленський не відповів на питання журналістів, як ситуація в "Нафтогазі" позначиться на ситуації в країні.

Таке питання йому поставила журналістка ВВС на прес-конференції за підсумками зустрічі Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Журналістка ВВС поставила президенту України та держсекретарю США кілька питань. Зокрема, про ситуацію зі зміною глави правління "Нафтогазу" та вплив Джуліані на "відкат" антикорупційних реформ в Україні.

Так, у Зеленського запитали, як вплинуть кадрові зміни в "Нафтогазі" на ситуацію в Україні, а у Блінкена - чи вплине ситуація у "Нафтогазі" на надання допомоги Україні.

"Про Джуліані. Ви запитували як він вплинув на НАК "Нафтогаз", - уточнив Зеленський.

Журналістка зазначила, що це два окремі запитання - про вплив Джуліані на "відкат" реформ в Україні та про зміну глави "Нафтогазу".

Після цього Зеленський прокоментував ситуацію з реформами в Україні, але не відповів на питання про "Нафтогаз".

"Перед Україною стоїть два виклики. Один йде ззовні, від Росії. Є загроза і зсередини: корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище за інтереси українського народу.

Ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу", - у свою чергу сказав Блінкен.

"У цьому контексті ми говорили про важливість продовження роботи в напрямку корпоративного урядування. Це питання надзвичайно важливе, зокрема це стосується "Нафтогазу", але не тільки "Нафтогазу". Це стосується основних інституцій", - підкреслив він.

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Нагадуємо:

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабмін врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії до 14 травня, інакше члени правління не матимуть змоги виконувати свої обов’язки.

Усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень - воно набуде чинності 14 травня 2021 року.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда