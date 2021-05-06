"Дискусія триває": МВФ очікує більшого прогресу від України для отримання траншу
У МВФ заявили, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.
Про це на брифінгу у Вашингтоні у четвер заявив представник Фонду Джеррі Райс, передає "Інтерфакс-Україна".
"Дискусія триває", - констатував Райс.
Представник МВФ нагадав, що серед основних тем залишаються збереження незалежності НБУ та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.
Нагадаємо:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що до 1 червня парламент ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні.
Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
У Мінфіні бачать прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом та наближаються до порозуміння з Фондом у деяких питаннях.
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