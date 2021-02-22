Зеленський: Україна впевнена в отриманні коштів МВФ у 2021 році

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на кошти МВФ та впевнена у їхньому отриманні у 2021 році.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Інфраструктура", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розраховуємо на ці гроші", - сказав президент.

Зеленський додав, що впевнений в отриманні коштів від МВФ до кінця поточного року.

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Нагадуємо:

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

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