Гетманцев: Відсутність траншу МВФ у 2021 році не стане катастрофою

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні буде важко пройти 2021 рік без траншу МВФ, але його відсутність не стане катастрофою.

Про це він сказав на брифінгу у Раді, передає FinClub.

"Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це в жодному випадку не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси та можливості, щоб це здійснити.

Тому ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність, а також стабільність гривні", - підкреслив нардеп.

При цьому, Гетманцев назвав негативним результатом провал переговорів з МВФ.

"Радіти нема з чого, безперечно такий результат є негативним. З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України.

Ми повинні в цих перемовинах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії а ні нашого суверенітету, а ні інтересів українців", - додав він.

Гетманцев заявив, що наразі сторони визнали, що потребують додаткових консультацій у подальшому.

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