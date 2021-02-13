Домовилися про наступні кроки і чітко розуміємо очікувані результати — Шмигаль про закінчення місії МВФ

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що з місією МВФ домовилися про наступні кроки із чітким розумінням результату.

Про це він написав у Facebook.

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу", - зазначив він.

За його словами, по питаннях у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації продовжується конструктивний діалог.

"З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - резюмував очільник Кабміну.

Нагадуємо:

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.