Домовилися про наступні кроки і чітко розуміємо очікувані результати — Шмигаль про закінчення місії МВФ
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що з місією МВФ домовилися про наступні кроки із чітким розумінням результату.
Про це він написав у Facebook.
"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу", - зазначив він.
За його словами, по питаннях у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації продовжується конструктивний діалог.
"З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - резюмував очільник Кабміну.
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Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".
Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.
У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.
Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наступний транш МВФ "буде однозначно у наступному році", за прогнозами, у лютому-березні 2021 року.
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