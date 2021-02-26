Україна очікує на гроші МВФ до літа – Милованов

Україна розраховує, що зможе досягти домовленостей з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового траншу кредиту до початку літа.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Інформацію, що Україна розраховує отримати у червні транш у 700 млн доларів, підтвердив співрозмовник видання в уряді.

"Там хочуть отримати Staff-Level Agreement з фондом вже у травні", - пише BBC News Україна.

"Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа", - сказав Милованов.

За його словами, частину своїх зобов'язань, які є умовами надання нового траншу, Україна ще має виконати.

"Достатньо багато зобов'язань є, наприклад, проблеми з Вищою радою правосуддя. Є проблеми з НАБУ. Частково вони викликані рішенням Конституційного суду.

"Щодо тих проєктів, щодо яких я працюю з документами, я бачу, що в МВФ позиція теж міняється. Наприклад, у вересні в них з одного питання була одна позиція, а зараз вона в тому самому напрямку стала набагато жорсткішою. А в якомусь стала легшою", - додав радник голови ОП.

"У середині лютого 2021-го з'ясувалося, що новий транш кредиту від МВФ, на який розраховував Київ, Україна не отримає - принаймні поки що. Причина - недостатній прогрес у втілення обіцяних Києвом реформ.

Проте, як запевнили BBC News Україна джерела в уряді, нагальної потреби в цьому транші на 700 мільйонів доларів наразі немає. Водночас він може знадобитися ближче до осені - саме на цей час припадає пік виплат за боргами", - пише видання.

За словами співрозмовника BBC News Україна в уряді, гроші МВФ у червні є дуже важливими, щоб отримати макрофінансову допомсогу ЄС у 600 млн євро на початку осені. Без співпраці з МВФ ЄС грошей також не надасть.

За словами джерел видання, МВФ досі чекає на виконання Києвом п'яти ключових умов. Серед них - реформування Вищої Ради правосуддя, зокрема створення незалежної комісії, яка обиратиме її склад.

"Перемовини точаться щодо того, чи матимуть західні експерти (3 з 6 членів комісії) право вето в разі, якщо голоси за ту чи іншу кандидатуру розділяться навпіл.

Друге ключове питання - законодавче унормування діяльності НАБУ та процедура призначення голови бюро після рішення КС", - йдеться у повідомленні.

Третьою вимогою є повернення до законодавства можливості тюремного ув'язнення як покарання за неправдиве декларування статків чиновників - для отримання грошей Верховна Рада має встигнути схвалити усі необхідні закони в цілому.

Також МВФ наполягає на поверненні до ринкових цін на газ для населення, як це передбачає ухвалений в Україні закон. У січні уряд в ручному режимі тимчасово встановив граничну ціну на газ.

Джерела видання стверджують, що МВФ вимагає гарантій, що таких кроків з боку української влади більше не буде.

При цьому, п'ятою ключовою вимогою МВФ є макроекономічні показники бюджетів на 2022-2023 роки.

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