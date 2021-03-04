Шмигаль назвав 5 ключових пунктів у роботі з МВФ

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що лишилось 5 ключових пунктів в роботі з МВФ, за його словами, до червня планується підписання staff level agreement, щоб потім транш кредиту схвалила Рада директорів МВФ.

Про це він сказав на прес-конференції.

"Стосовно цін на газ і позиції МВФ - Фонд, звичайно, очікує зняття ось цього прайс-кепу в 6,99 грн, який ми встановили і в якому зараз працює ринок на ринкових умовах.

Я хочу наголосити, що 6,99 - це прайс-кеп. Можеш торгувати у цій межі - торгуй, не можеш - ми не змушуємо, тобто ми не покладаєм соціальний обов'язок, не робим різницю в тарифах", - сказав Шмигаль.

За його словами, ті підходи, які зараз розробляються (річний продукт - ред.), "абсолютно ринкові".

"Щодо співпраці з МВФ - ми дійсно завершили онлайн-місію Фонду. Ми пройшли по виконанню всіх тих параметрів, які були, лишилось 5 ключових пунктів в роботі з МВФ.

Це завершення у кінці березня або опалювального сезону, як ми обіцяли, верхнього обмеження ціни на газ (6,99), узгодження макропоказників 2022-2023 років. І три ключових питання - це судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя), це закон про посилення кримінальної відповідальності за несумлінне декларування і закон про НАБУ", - підкреслив голова уряду.

За словами прем'єра, до червня планується підписання staff level agreement, щоб потім транш кредиту схвалила Рада директорів МВФ.

"У червні треба почати роботу по макрофіну з Європою, це пов'язані речі, щоб до вересня отримати макрофін", - пояснив він.

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Економічна правда