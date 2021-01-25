Прем'єр: Кабмін готує меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що готується меморандум про незмінність у цьому опалювальному сезоні тарифів на тепло й гарячу воду.

Про це під час засідання погоджувальної ради у парламенті заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Зазначається, що над розробленням меморандуму уряд працює спільно з профільним комітетом Верховної Ради, народними депутатами, Офісом президента, Асоціацією міст України.

За словами Шмигаля, підписання меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Нагадаємо:

За підсумками наради Кабмін та міські голови домовилися напрацювати проєкт спільного меморандуму, який, зокрема, передбачає, що тарифи на тепло і гарячу воду у цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

Президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника ОПУ Кирилу Тимошенку перевірити відповідність низки тарифів у Києві та областях України через спробу очільників міст "обґрунтувати перед суспільством зростання тарифів".

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

З метою пом’якшення коливань на ринку газу уряд хоче створити "річний газовий продукт" - фіксовану для споживачів ціну на рік.

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

У грудні Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.

Антимонопольний комітет найближчим часом перевірить обгрунтованість та прозорість формування тарифів на розподіл газу та у разі виявлення порушень змусить регулятора виправити ситуацію.

Економічна правда