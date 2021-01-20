Тарифи на опалення і гарячу воду до кінця сезону не підвищуватимуть – нарада у Шмигаля

За підсумками наради Кабмін та міські голови домовилися напрацювати проєкт спільного меморандуму, який, зокрема, передбачає, що тарифи на тепло і гарячу воду у цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що у нараді під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля взяли участь:

члени Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка,

міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов,

т. в. о. Міністра енергетики Юрій Вітренко,

заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко,

заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко,

голова НКРЕКП Валерій Тарасюк,

голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв,

народні депутати та інші поважні особи.

"З боку Асоціації міст у нараді взяли участь міські голови Вінниці Сергій Моргунов, Кривого Рогу Констянтин Павлов, Маріуполя Вадим Бойченко, Кропивницького Андрій Райкович, а також перший заступник міського голови Харкова Олександр Новак", - йдеться у повідомленні.

"Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців.

Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян", - зазначив Шмигаль.

Окрім пункту про тарифи на тепло і гарячу воду, спільний меморандум регламентуватиме наступні домовленості:

проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК "Нафтогаз", що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана "різниця в тарифах");

теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК "Нафтогаз" за вигідною ціною.

"Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів", - заявив голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

За підсумками наради прем'єр доручив міністру розвитку громад і територій, т.в.о. міністра енергетики, голові НКРЕКП, голові правління НАК "Нафтогаз" Андрію Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та зацікавлених органів державної влади підготувати та подати Кабміну проєкт Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

"Друзі! Ми домовилися з урядом і представниками парламенту, що тарифи на опалення та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть", - написав за підсумками наради Віталій Кличко. "За завданням президента уряд провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, на якій були розглянуті пропозиції від НАК "Нафтогаз України" та напрацьовані відповідні механізми для вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій. Таким чином Кабмін допоможе зняти додаткове навантаження з органів місцевого самоврядування. Пропозиції НАК "Нафтогаз України" дадуть змогу збалансувати ціни на газ на програми централізованого опалення в містах і селах", - повідомив Офіс президента. "Президент дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами задля зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе заради встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення. Більш того, не сумніваюся, що ми знайдемо порозуміння з очільниками територіальних громад", - заявив радник голови Офісу президента Тимофій Милованов.

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Економічна правда